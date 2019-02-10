دولة تمنح العاطلين عن العمل راتبا ثابتا.. ما علاقة زوكربيرغ؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت الحكومة الفنلندية تجربة دفع "دخل أساسي مضمون" لمدة سنتين للأشخاص العاطلين عن العمل، وذلك بهدف تحفيزهم على الإنخراط في وظائف لكسب المزيد. غير أنّ نتائج التجربة التي انتهت قبل نحو شهرٍ من الآن، كشفت أنّ "الهدف منها لم يتحقق".

وعمدت الحكومة على مدى عامين إلى إعطاء 2000 عاطل عن العمل شيكا شهريا من الدولة بقيمة 560 يورو مع اعفاءات ضريبية سواء وجدوا عملاً أم لا، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2018.

ورغم أنّ التجربة لم تحقق التوقعات بتحفيز هؤلاء الأشخاص، إلّا أنها عززت "شعور الرضى النفسي لديهم، مقارنة مع الذين لم يحصلوا على هذه المساعدات"، وذلك وفقاً للوكالة الحكومية المسؤولة التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية في فنلندا.

ولفتت الوكالة إلى أنّ "الراتب الأساسي جعل المستلمين يشعرون بسعادة أكبر وأقل ضغطًاً، وتمتعوا برفاهية أفضل".

الملفت في الأمر هو أنّ هذه الفكرة وصلت أصداؤها إلى مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، وصاحب شركة تسلا للسيارات إيلون موسك. فقد أبدى كلّ واحدٍ منهما إعجابه بهذه الفكرة، باعتبار أنّ "الدخل الأساسي الفردي حل محتمل لانتشار البطالة". وفي هذا الصدد، رأى موسك أنّه "من الضروري تحقيق دخل أساسي عالمياً".

مصدر الصورة: globalhops.co

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