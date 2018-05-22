الراتب الضعيف في الكبر يصيب بالخرف

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

اصحاب الدخل المحدود دائما ما يعانون من غلاء وارتفاع مستوى المعيشة ..فمعظهم يستهلك راتبه الشهري في منتصف الشهر..لكن ذلك لم يكن الاسوأ..انهم معرضون ايضا للاصابة بخرف الشيخوخة.



كشفت دراسة بريطانية حديثة أن مستوى الراتب والدخل يزيد من معدلات الإصابة بمرض الخرف عند الكبر.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء بريطانيون من جامعة لندن فإن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على احتمال الإصابة بخرف الشيخوخة الذي يتجلى لدى كبار السن مبينة أن الفقراء لديهم مخاطر عالية للإصابة بالخرف لدى تقدمهم في السن.

وحلل الخبراء نتائج دراسة طويلة الأمد لأمراض الشيخوخة وشارك بها أكثر من 6000 آلاف متطوع يعيشون في بريطانيا، ممن ولدوا في الفترة ما بين 1902 و1943.

واتضح أن الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 1926 اختلفوا أكثر من حيث مستوى الراتب والدخل عن أولئك الذين عاشوا من قبل.

ويرجع الباحثون ذلك إلى حقيقة أن سبل العيش المرفهة تتيح للناس نشاطا اجتماعيا أكثر، ما يؤدي إلى المحافظة على الوظائف المعرفية مع مرور الوقت

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