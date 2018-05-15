حذارِ.. مديرك قد يراقبك بطرق خيالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



هل مديركم يراقبكم فعلا؟ نعم في غالب الاحيان..بعيدا عن الطريقة التقليدية وبعيدا عن زميلكم الذي يوصل اخباركم اول بأول هناك طرق جديدة قد لا تخطر ببالكم...طرق تضعها التكنولوجيا على طابق من ذهب على طاولة مديركم..



أتاحت التكنولوجيا لأرباب العمل وسائل عدة لمراقبة تحركات موظفيهم وأنشطتهم وحتى عواطفهم، ومن بعض الأدوات التي لا تخطر على البال، ومنها رقاقة تزرع تحت الجلد وسوار المعصم وحساسات القبعة.



وتناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية سلسلة من أحدث أدوات التتبع، التي ابتكرتها شركات التكنولوجيا، وبدأت تلقى روجا لدى الكثير من المدراء وأرباب العمل.

اليكم نقلا عن صحيفة "الغارديان" بعض الطرق التي قد يستخدمها مديركم في الشغل لتتبع حركاتكم وأدق تفاصيل وجودكم على راس العمل..لكن احذروا ..فالعمل في البيت لا يوفر لكم الحماية من أدوات الرقابة وبالتالي وجودكم في البيت لا يعني انكم بعيدون عن أعين المدير



وأشارت إلى قصة شركة "ثري سكوير ماركت" الأميركية، التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، السنة الماضية، عندما قامت بتجربة زراعة رقاقة تتبع تحت جلد عدد من موظفيها.



مزايا الرقاقة

ويقول المدير التنفيذي 644لشركة، تود ويستباي، إنه توقع أن يشارك عدد قليل من الموظفين في الأمر، لكن 90 من العاملين في الشركة سارعوا للموافقة في وضع الرقاقة في أجسادهم على سبيل التجربة.

ويدافع ويستباي، الذي يدير شركة متخصصة في صناعة آلات البيع، عن استخدام الرقاقة قائلا إنها تساعد الموظفين على فتح الأبواب الأمنية بالشركة وتسجيل الدخول لحواسيبهم.

وبدأت الشركة ذاتها الأسبوع الماضي في وضع الرقاقة في أجساد السجناء، الذين يطلق سراحهم، عوضا عن سوار الكاحل الذي يعتبر في نظر كثيرين علامة مهينة.

وردا على سؤال بشأن احتمال إعادة زرع الرقاقة في أجساد الموظفين، قال تود ويستباي: "لا سبب لذلك".

قبعات مراقبة

لكن كثير من الشركات تختلف عن ويسباي، وترى أن هناك أسبابا تدعو إلى مراقبة الموظفين، إذ زرعت شركات صينية حساسات مراقبة في قبعات موظفيها، من أجل معرفة موجات الدماغ وبالتالي تحديد أمور منها حالة التعب والضغط وحتى العواطف مثل الغضب.

وفي حالة أخرى، تستخدم شركة تعمل في مجال الكهربائيات رقاقة تتبع تظهر كم مرة ذهب الموظف إلى دورة المياه، وفي حالة ثالثة استعانت شركة نقل في الصين بجهاز تتبع للتعرف على حالة التعب والتركيز لدى سائقي القطارات.

وفي فبراير الماضي منحت شركة "أمازون" براءة اختراع لسوار معصم يراقب حركة العامل في المستودعات أثناء عملية تخزين البضائع.

شاشة تسجل ما فيها

ولا يوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ابتكرت الشركات التقنية أدوات يمكن بواسطة إحدى إرسال لقطات دورية لشاشة الموظف والأمور التي يؤديها على حاسبوه.

ولا يوفر العمل في المنازل حماية من أدوات الرقابة، إذ ثمة برامج تحلل استخدام شبكات التواصل واللغة، التي يستخدمها الموظف في حاسوبها أثناء وجوده في بيته.

ويقول أستاذ السلوك التنظيم، أندريه سبايسر، إن هذه الأدوات تضيف أمورا لا يستطيع المدير أن يلاحظها دوما مثل حجم استخدام لوحة المفاتيح والأمور التي يشاهدها الموظفون في شاشاتهم.

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