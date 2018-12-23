10 وظائف ستختفي قريباً.. هل تعمل في واحدةٍ منها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في خضم التطور التكنولوجي الهائل، باتَ ثابتاً أنّ الآلة حلّت بدل الإنسان في الكثير من الأعمال. ومع توقعات الخبراء بسيطرة الروبوتات والذكاء الإصطناعي على الكثير من المجالات، فإنّ العديد من المهن والوظائف ستختفي نهائياً، وإليكم أبرزها:

- السائقون:

إنّها وظيفة ستنقرض فعلاً، إذ لن وقت طويل قبل أن تقود السيارات نفسها بدون تدخل الإنسان.

- عمّال المصانع:

نعم، الآلة ستحلّ محلّ العمال، وهذا ما أصبحَ أكيداً لأنه يتحقق بالفعل.

- المزارعون:

يشهد القطاع الزراعي سيطرة للآلات الكبيرة التي تعمل من دون الحاجة للمزارعين.

- موظفو خدمة العملاء:

هذه الوظيفة ستختفي أيضاً، إذ ستحلّ مكانهم برامج الذكاء الاصطناعي.

- عمّال الدلفيري:

مع وجود الروبوتات والطائرات بدون طيار، فإنّ مهمّة عامل الدلفيري ستنتهي وستختفي.

- النادل في المطاعم:

الأمرُ نفسه بالنسبة لعمّال الدلفيري، حيثُ سيقوم الروبوت بتقديم الطعام للزبائن داخل المطاعم.

- صرّاف البنك:

إنها مهنة ستختفي أيضاً، إذ أنّه بفضل التكنولوجيا المتطورة، لن يعود هناك حاجة لاستخدام عاملٍ لصرف الأموال في البنك.

- مدخل بيانات:

تساهم العديد من البرامج والأنظمة التكنولوجية المتطورة في إدخال المعلومات والبيانات وحفظها وأرشفتها بطريقة لم تكن متوقعة، الأمر الذي سيؤدي بوظيفة "مدخل بيانات" إلى الاختفاء.

- المترجمون:

باتت برامج الترجمة الفورية التي تمتاز بدقتها منتشرة بشكل كثيف بين أيدي المستخدمين، الأمر الذي قلّص من أهمية وجود المترجم.

- وكلاء السفر:

عبر الإنترنت، وبلحظة واحدة، تستطيع أن تنجز خطة سفرك كاملة وأنت في منزلك.

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