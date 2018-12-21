بالصدفة.. تطبيق شهير للدردشة يساعد في كشف جريمة سرقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تعد أساليب التعارف على حالها بعد ثورة الإتصالات التي اجتاحت حاتنا وقلبت معايير التواصل رأسا على عقب، ومنها تطبيقات الدردشة، هذه التطبيقات لا تخضع سوى لضوابط ذاتية من مستخدميها، وهذا الأمر يوفر في كثير من الأحيان فرصا للإحتيال المادي والعاطفي، ولكنه أيضا يوفر منصة يلتقي فوقها الأنقياء.

وهذا ما حدث مع إيميلي كوشران، عندما بدأت بالدردشة مع أحد الأشخاص على تطبيق "تندر" يدعى رايموند، وأخبرها أنه فقد صندوقاً كاملاً من عبوات المياه كان قد اشتراه للتو.

وفي مصادفة غريبة، أجرت إيميلي بعد عدة دقائق، حواراً عبر نفس التطبيق مع رجل آخر يدعى درو، تبين أنه اللص الذي سرق صندوق المياه.

وعندما علمت إيميلي بأن درو هو السارق، أخبرته بأنها تعرف صاحب الصندوق وأن عليه إعادته. وبالفعل، قام درو بإعادة الصندوق لصاحبه، بعدما ندم على فعلته.

وقد شاركت إيميلي بعض مقاطع الفيديو والصور التي أرسلها الشابان لها بعد لقائهما، على موقع تويتر. وحظيت منشورات إيميلي على تويتر برواج كبير بين المتابعين، حيث تمت مشاركتها عشرات الآلاف من المرات، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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