هل يمكن للسياح المطالبة بتعويضهم الضريبي في الإمارات؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



لقد مرت تسعة أشهر منذ أن قدمت الإمارات ضريبة القيمة المضافة ، والخبر السار للسياح هو أنهم سيصبحون قادرين قريبا على المطالبة باستعادتها. ولكن كيف؟

في ما يلي دليل لكل ما تحتاج إلى معرفته عن عملية ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين:

متى سيتمكن السياح من المطالبة بضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم؟

إن "النظام الرقمي المتكامل المتكامل" لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين قيد التنفيذ وسيبدأ تشغيله اعتبارًا من 18 نوفمبر.

هل سيتمكن جميع السائحين في الإمارات العربية المتحدة من المطالبة بتعويضهم عن ضريبة القيمة المضافة؟

الاستثناء الوحيد سيكون المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

ما هي السلع والخدمات التي يمكن للسياح أن يطالبوا بها مرة أخرى؟

القاعدة السليمة هي أنه يمكنك المطالبة بضريبة القيمة المضافة على السلع التي تحملها معك عندما تغادر البلاد ، كما يقول ديفيد دالي ، وهو شريك في مجموعة محاسبة الضرائب الخليجية ، ومقرها في الفجيرة.

وقال: "الاستثناءات هي السيارة أو القارب أو الطائرة التي تشتريها وتغادرها."

بالإضافة إلى ذلك ، يجب شراء السلع من المتاجر المسجلة في إطار البرنامج ، ولا يجب إعفاء المواد من استرداد ضريبة القيمة المضافة.

هل يوجد اي قواعد اخرى؟

يجب شراء البضائع داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويجب على السائح والبنود مغادرة البلاد خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.

كيف يمكن للسياح المطالبة بضريبة القيمة المضافة؟

دخلت هيئة الضرائب الفيدرالية في شراكة مع منظمة ضريبية عالمية تسمى Planet والتي ستدير العملية. وقال دالي: "التجار المسجلين في بلانيت سوف" يشرحون ذلك بوضوح لشراء السياح.

"سيصدر التاجر علامة Tax Free إلى السائح ، مع توصيله بإيصال المبيعات. هذا مرتبط بجواز سفر السائح وسوف يتم استكمال النموذج الضريبي الرقمي "، قال السيد دالي.

أين يمكنك المطالبة بالتعويض الضريبي؟

وسيتم توفير نقاط خاصة حيث يمكن للسياح بسهولة استرداد الضرائب ، وفقا لمدير عام اتفاقية التجارة الحرة خالد علي البستاني. قبل تسجيل الوصول في المطار ، سيزور السياح إحدى نقاط بلانيت المختلفة ، وبمجرد التحقق من صحتها ، يمكنهم اتخاذ قرار بشأن طريقة استلام المبلغ المسترد.

ما نوع الأوراق التي يجب على السياح ملؤها؟

وإلى جانب الإيصال الفعلي من التاجر ، فإن العملية ستصبح كاملة على الإنترنت ، كما يقول دالي.

ما هي الأدلة التي يجب عليك إظهارها لإثبات أنك سائح؟

سيكون جواز سفرك ، الذي سيعرض ختم الدخول وعدم وجود تأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، دليلاً كافياً.

كيف تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة أن تجعل من السهل على السياح المطالبة باسترداد ضرائبهم؟

وقال السيد دالي إن الحكومة تتخذ خطوات لتبسيط العملية وتقليل الجهد المطلوب من السائح

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