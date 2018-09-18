شباب الإمارات.. إرشاد وتمكين قادة المستقبل

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

تحت شعار إرشاد وتمكين قادة المستقبل انطلق المُلتقى السنوي للشباب في منطقة الظفرة في ابو ظبي.

ويهدف الملتقى إلى إشراك الشباب من جميع أنحاء الدولة ورفع كفاءاتهم وتزويدهم بمنبر يستطيعون من خلاله تطوير قدراتهم وإحداثَ تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام.

انطلق الملتقى الأوّل والأكبر على مستوى منطقة الظفرة في أبوظبي.. هذا الملتقى الذي جاء ليناقش الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في مستقبل تنمية الشباب وكذلك الدور المنشود للشباب في إحداث أثر إيجابي مُستدام في المجتمع.

سلام المنصوري \طالبة جامعية

من جانبها أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لاخبار الان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً بالغاً بتنمية الشباب في مختلف المراحل وجعلت منهم شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية والتطوير لذلك فإن الشباب اليوم عليهم مسؤولية كبيرة لإحداث فرق حقيقي وملموس ليس فقط في إطار عملهم وحياتهم الشخصية ولكن للمجتمع والوطن

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

رئيسة جامعة زايد

يهدف الملتقى إلى إشراك الشباب من جميع أنحاء الدولة ورفع كفاءاتهم وتزويدهم بمنبر يستطيعون من خلاله تطوير قدراتهم وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام فضلًا عن إعدادهم لدورهم المنشود كقادة للمُستقبل.

معنا من أبوظبي عبر الهاتف سعيد الشقصي عضو مجلس شبابنا الإستشاري

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