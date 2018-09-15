دولة الامارات تطلق مسابقة العلوم النووية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسابقة الطلابية الوطنية الاولى في مجال العلوم النووية واستخداماتها في التنمية.



وقال مندوب الامارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد علي الكعبي إن حكومة الإمارات تضع أهمية قصوى لتمكين الشباب وبناء قدراتهم لقيادة المستقبل, مؤكداً أن المسابقة تهدف لتعزيز فكر الطلاب بالعلوم النووية وتقوية حس المسؤولية لديهم.

و تسلط المسابقة الضوء على الاستخدامات السلمية للتطبيقات النووية في تنمية المجتمع ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال التقدم إلى مجال من المجالات الثلاثة والتي تضم تحسين صحة الانسان وحماية البيئة والمصادر المائية وتوليد الطاقة النظيفة.

وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الثانوية في الإمارات والذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 عاماً وتشجعهم بتقديم أفكارهم عبر إرسال مقترح يتعلق بإحدى هذه المجالات عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

و تتماشى مجالات المسابقة الثلاثة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت من قبل دولة الإمارات في عام 2015 حيث يتماشى الهدف 7 مع مجال المسابقة والذي يركز على ضرورة توفير "طاقة نظيفة و بأسعار معقولة" للجميع وبشكل متجدد ومتطور كما تتماشى المسابقة مع الهدف 3 والذي يهتم بتوفير "الصحة الجيدة والرفاه" للجميع وفي جميع الاعمار وكذلك الأهداف 6 و 13 و 15 و 16 الخاصة بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تدعم استخدام التطبيقات النووية في مكافحة التغير المناخي وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وحماية البيئة.

ويمكن لطلاب المدارس الثانوية المشاركة في المسابقة وتقديم مقترحاتهم قبل 30 سبتمبر 2018 عبر الرابط التالي "

وسيتمكن المشاركون في مرحلة التصفيات من زيارة مشروع براكة للطاقة النووية السلمية فضلاً عن زيارة الفائزون إلى فيينا بالنمسا لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي عن العلوم النووية وتطبيقاتها والذي سيقام في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2018.

مصدر الصورة: البيان

اقرا ايضا

اكتشاف أقدم مسجد فى الإمارات عمره 1000 سنة