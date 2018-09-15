الإمارات الأولى عربيا في التنمية البشرية
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في تقرير التنمية البشرية 2018 حيث حازت المرتبة الأولى عربيا والرابعة والثلاثين عالميا متقدمة ثمانية مراكز في التصنيف العالمي عن العام الماضي.
الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية , حيث حلت بالمرتبة الأولى عربيا والرابعة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
التقرير الأممي أشار إلى أن الإمارات حققت هذا التقدم بعد تحسن بيانات مؤشرات التعليم، والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة.
من جانبه قال مدير الهيئة الاتحادية الإماراتية للتنافسية عبدالله لوتاه إن الإمارات باتت الرائدة في مجال التنمية البرية بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها قيادتها والتي حققت أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة بما ينسجم مع رؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.
عبدالله لوتاه أشار أيضا الى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى إقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة قائمة على إستراتيجية تطوير للموارد البشرية وبناء متكامل للقدرات والمهارات الشابة بعد أن إعتمدت الإنسان هدفها الأول.
هذا و تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.
مصدر الصورة: البيان
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