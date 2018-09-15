الإمارات الأولى عربيا في التنمية البشرية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)‏

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في تقرير التنمية البشرية ‏‏2018 حيث حازت المرتبة الأولى عربيا والرابعة والثلاثين عالميا متقدمة ‏ثمانية مراكز في التصنيف العالمي عن العام الماضي.

الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية , حيث حلت بالمرتبة الأولى عربيا والرابعة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية ‏البشرية الصادر عن الأمم المتحدة‎.‎

التقرير الأممي أشار إلى أن الإمارات حققت هذا التقدم بعد تحسن بيانات ‏مؤشرات التعليم، والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين ‏الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى ‏العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة‎.‎

من جانبه قال مدير الهيئة الاتحادية الإماراتية للتنافسية عبدالله لوتاه إن ‏الإمارات باتت الرائدة في مجال التنمية البرية بفضل السياسات الناجحة التي ‏تنتهجها قيادتها والتي حققت أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم ‏والصحة وجودة الحياة بما ينسجم مع رؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية ‏المستدامة في المجالات كافة‎.‎

عبدالله لوتاه أشار أيضا الى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ ‏خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى إقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة ‏قائمة على إستراتيجية تطوير للموارد البشرية وبناء متكامل للقدرات والمهارات ‏الشابة بعد أن إعتمدت الإنسان هدفها الأول‎.‎

هذا و تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم المهارات والكفاءات الوطنية ‏ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان ‏مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.‏

مصدر الصورة: البيان

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