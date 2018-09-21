العالم يحتفل بيوم السلام العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يحتفل العالم اليوم بيوم السلام العالمي ، وهو اليوم الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف منع نشوب النزاعات والحروب الدولية وحلِها بالطرق السلمية، والعمل على إرساء ثقافة السلام في العالم.

يتيح اليوم العالمي للسلام لجميع شعوب العالم أن يُنظموا أحداثا ويقومون بأعمال تمجد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة ، واحتفلت الولايات المتحدة في عام 1982 للمرة الأولى، بيوم السلام العالمي وأصبح احتفالا سنوي.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر و الجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ويدعو الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.

فالمجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة. فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.

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