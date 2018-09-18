ماذا تفضلين في الرجل.. المظهر أم الذكاء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نشرت صحيفة ''تلغراف'' البريطانية، نتائج دراسة جديدة تكشف ما الذي تفضله المرأة في الرجل، حيث ليس بإمكان الرجال أن يكونوا جذابين جداً من الناحية الجسدية، لكنهم قد يكونون أذكى مما يجب.

وتشير الأرقام في الورقة البحثية التي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس أن النساء يردن من الرجال أن يكونوا أذكياء ولكن ليس أكثر مما يجب، كما تُظهر البيانات أن الرجل الذي يفوق ذكاؤه 90% من السكان هو الأكثر جاذبية، متفوقاً بذلك على من يفوق ذكاءه 99% من السكان.

وقال مؤلف الدراسة جين جينياك، من جامعة أستراليا الغربية ''من المعروف أن العديد من صفات التزواج تحظى بقيمة كبيرة عند النظر إلى الشريك المحتمل''.

ويرى الأكاديميون بأن الأفكار النمطية المسبقة حول الأشخاص شديدي الذكاء يمكن أن تكون سبباً في النفور منهم، حيث تقول الدراسة ''بإمكاننا أن نفترض أن الشخص العادي يعتقد أن المستويات العليا من الـ IQ مرتبطة بصفات سلبية مثل صعوبات التفاعل الاجتماعي''.

وتضيف ''إذا كانت المستويات العليا من الذكاء في الحقيقة، مرتبطة بصفات بيولوجية ونفسية-اجتماعية سلبية، فمن الممكن أن المشاركين في الدراسة تأثروا في مجموعهم بهذه الاعتبارات''، وتؤكد ''أن الرجال شديدي الذكاء قد لا يحظون بفرص عادلة''.



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