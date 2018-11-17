دراسة: بيع 4 ملايين هاتف ذكي يوميا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت نتائجُ دراسة حديثة أن الطلبَ على الهواتفِ الذكية كبير جداً حتى الأن , وذلك بسببِ اهتمام الناس بالاتصالاتِ المُتنقلة والاتصالِ الدائم بشبكةِ الانترنت. وكشفت الدراسة أن أسواقَ العالم تشهدُ شحن وبيع حوالي اربعة ملايين جهاز هاتف ذكي يوميا. وبينت الدراسة أن السوقَ العالمية للهواتفِ الذكية سَجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي , مبيعاتٍ بحجمِ ثلاثمئةٍ وخمسة وخمسين مليون وحدة .

ووفقا للدراسة، فإن سوق الهواتف الذكية تشهد للمرة الرابعة على التوالي تراجعا في مبيعاتها، عازية ذلك الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في عدد كبير من أسواق العالم، فضلا عن وصول عدد كبير من الأسواق الى حالة التشبع وارتفاع نسبة انتشار واستخدام الهواتف الذكية.

ووفقاً للدارسة أهم الشركات التي تصدرت مبيعات الهواتف الذكية هي سامسونح وهواوي وابل بينما استحوذت السوق الصينية على ثلث مبيعات السوق العالمية في الربع الثالث من العام الحالي. واستحوذت شركة سامسونغ العالمية صاحبة علامة "جالكسي" على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة تتجاوز 20 ، ويليها شركة هواوي التي احتلت المرتبة الثانية وبلغ حجم

وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة "ابل" العالمية، بحصة تجاوزت 13 % خلال الربع الثالث، عندما سجلت الشركة العالمية صاحبة "الايفون" مبيعات بلغت حوالي 47 مليون جهاز. وبحسب الدراسة، احتلت شركة شياومي الصينية المرتبة الرابعة بحجم مبيعات تجاوز 34 مليون وحدة، مستحوذة على حصة بلغت 10 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

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