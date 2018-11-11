برمجية خبيثة لسرقة "البيتكوين" تصيب آلاف المواقع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

قام مخترقون الكترونيون بإصابة آلاف المواقع الخاصة بتداول عملة البيتكوين الرقمية ببرمجات خبيثة بهدف سرقتها.

عملة البيتكوين العملة التي شغلت العالم ودخلت بالاقتصاد العالمي كمنافس قوي

بالفترة الأخيرة قام هاكرز باختراق أكبر منصات وخدمات التحليل الالكتروني "StatCounter " التي تتيح تحليل حركة الانترنت عبر المواقع وذلك من اجل السيطرة على البيتكوين من خلال مستخدمي منصة التبادل Gate.io

وصرح الباحث الأمني ماثيو فاو الذي اكتشف الاختراق أن المخترقين قاموا بإدخال برمجيات خبيثة في ملفات الجافا الخاصة بالمنصة المذكورة والغرض من ذلك هو سرقة أي عمليات تتم بالعملة الافتراضية عبر الواجهة الالكترونية الخاصة بمنصة التبادل.

ونتج عن هذا الهجوم انتشار البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع الكتروني وادى أيضاً الى إعادة توجية البيتكوين من متداولي العملة الرقمية المشفرة وخاصةً عند استعمال المنصة المخترقة.



وأيضاً أدت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة الى استبدال التعليمات الخاصة لأي عنوان بيتكوين يتم إدخاله بأخر تحت سيطرة المخترقين.

وذكر المحللون أنه من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية.

ومؤخراً حذر جهاز الانتربول السعودي المواطنين والمقيمين في المملكة من أنشطة الاستثمار في العملات الرقمية خاصة البيتكوين عبر مواقع وروابط وهمية هدفها النصب والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة

ويذكر أن عملة البيتكوين قد تراجعت مؤخرا وغيرها من العملات الرقمية الرئيسة الأخرى بشكل ملحوظ

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