بلومبرغ: الوليد بن طلال يخسر 58 في المئة من ثروته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (بلومبرغ)

تعرّضت ثروة الأمير الوليد بن طلال لتراجع حاد، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قالت فيه إن ثروة الملياردير السعودي تراجعت إلى 15.2 مليار دولار، لتسجل أدنى مستوى لها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر بلومبرغ للأثرياء في أبريل/نيسان 2012.

في مايو 2014، بلغت ثروة الأمير الوليد بن طلال ذروتها، فسجلت 35.3 مليار دولار، لتتراجع منذ ذلك التاريخ بنسبة 58 في المئة. كما تراجعت قيمة أهم أصوله، "المملكة القابضة"، بنسبة 70 في المئة، بعدما وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2014.

بحسب وثيقة أصدرها مكتب الملياردير السعودي، نتج هذا التراجع في ثروته من تعديلات طفيفة في تقويم أصوله. في العالم، أظهر مؤشر بلومبرغ للأثرياء أن أغنياء العالم خسروا خلال العام الجاري نحو 2 في المئة من ثرواتهم، بمقدار 103 مليارات دولار.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "المملكة القابضة" أنها تشارف على توقيع قرض قيمته مليار دولار.

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