السعفة الذهبية في مهرجان كان من نصيب "شوب ليفترز" الياباني

أخبار الآن | كان - فرنسا - (وكالات)

فاز الفيلم الدرامي الياباني "شوب ليفتر" للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي السبت.

وأثار الفيلم إعجاب الجمهور لتصويره الدقيق للحياة الأسرية والتطورات المفاجئة في حبكته الدرامية.

وتحدى فوز هذا المخرج، الذي حصل على جوائز في المهرجان في سنوات سابقة، التكهنات بحصول امرأة على السعفة الذهبية مع وجود ثلاث مرشحات بشكل قوي في سنة كان التركيز فيها على قضية التحرش الجنسي في هوليوود.

وفاز فيلم "بلاك كلانزمان" للمخرج سبايك لي عن رجل شرطة أسود اخترق جماعة كو كلوكس كلان العنصرية بالجائزة الكبرى، وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية.

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