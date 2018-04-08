إقبال ملحوظ من السعوديات على معارض السيارات

اخبار الآن- جدة - السعودية - يامن مصباح ( خاص)

بعدَ السماحِ للمرأةِ السعودية بقيادةِ السيارة، أبدت الكثيرُ من السعوديات تساؤلاتهنَ عن موديلاتِ ولونِ السيارات التي يرغبنَ بشرائها وجمعِ كافةِ المعلوماتِ المتعلقة بالسيارات ..اذ لاقت معارضُ السيارات اقبالا من النساء من جميعِ الفئاتِ العمرية استعدادا لاقتناءِ سيارةِ احلامهن ، فالبلد الذي تعجُ شوارعهُ حتى اللحظة بأكثر من اثنتي عشرةَ مليونِ سيارة، أصبحَ العددُ فيها مرشحاً للزيادةِ بشكلٍ كبير، مع الدخولِ المرتقبِ للمرأة إلى عالمِ القيادة.

بعد قرار السماح لها بالقيادة، لن يكون تواجد المرأة السعودية داخل وكالات السيارات رمزياً، فهي اليوم صاحبة القرار والتحكم بمقود السيارة التي ستختارها وتقودها، إذ ستصبح زياراتها للصالات الكبرى أمراً معتاداً ..فكم هي مشاعل متحمسة هنا لشراء اول سيارة خاصة بها , متحيرة في اختيار هذه السيارة اوتلك .. مصطحبةً معها شقيقتها واحدى صديقاتها اللواتي نصحنها بالتمهل والعد للعشرة قبل الشراء وان لاتدع شكل السيارة يغشها مهما كان مظهرها مغر .. الامر الذي دفع بمشاعل للتوجه الى احدى موظفات المبيعات لتجيب على كل استفساراتها قبل القيام بأي خطوة .

وتقول مشاعل الاسود احدى زبونات المعرض: اكثر شيء يجذبني شكل السيارة صراحة من الخارج ومن الداخل وترتيبها ايضا ووسائل السلامة فيها .

اما امجاد محمد فتضيف: صراحة اليوم كنت مركزه مع مشاعل اكثر شيء يجذبني مواصفات السيارة الميكانيكا والجودة وقطع الغيار والصيانه فعندما أشتري سيارة ستظل معي لعدة سنوات واكيد حكون مهتمة بالصيانه واسعارهاطبعا



لكن يبدو أن السعر عامل مهم يشغل بال من يرغب فى شراء سيارة جديدة، فهل يتوفر مع مشاعل المبلغ الكافي لشراء السيارة التي رغبت بها ،ام ستلجأ الى الاقتراض من احد البنوك او شركات التقسيط ...!!

ويضيف موظف بيع فيصل العنزي قائلا: في حال رغبتك بشراء سيارة ولم يكن لديك مبلغ كافي فيمكنك اللجوء الى الاقتراض من البنوك او شركات التقسيط التي سطلب منك تعريف بالراتب وصورة من الهوية وكشف حساب بنكي .

ويرى فهد العنزي استشاري مبيعات ان البنات يركزون في ادق التفاصيل عند اختيارهم للسيارة اللون والشكل من الداخل والخارج الاكسسوارات التوفير في البنزين واسعار قطع الغيار والصيانه اصبح عندهم خبره عن السابق.

ويرى حمود العنزي صاحب احد معارض السيارات ان اقبال النساء على المعارض يوميا لاختيار سيارة احلامهم فيقول: زياره النساء عندنا للمعرض يحاولن تجهيز والاستعداد لشراء السيارات واكثر شيء يركزن عليه هو الالوان والشكل ولمسات الديكور بالاضافة الى وسائل فيميلون الى السيارات الاوروبية.



مواصفات السيارة لدى النساء تختلف تماما عن المواصفات عند الرجال ا فهي تبحث اليوم عن المواصفات التي تتناسب مع وضعها الاجتماعي والالوان والاكسسوارارت الداخلية وشكلها اللطيف .

النساء السعوديات لسن وحدهن السعيدات بهذا القرار ، فهناك طرف اخر لايقل سعاة عنهن وهو شركات صناعات السيارات وتسويقها ,, التي باتت المرأة تشكل هدفا رئيسيا في خططها التسويقية . وهو ما يرفع سقف التوقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات خلال الربع الاخير من هذا العام ..

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