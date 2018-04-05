تطبيق"Cigna Wellbeing" يوصلك لأكثر من 100 طبيب حول العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أطلقت سيغنا، شركة الخدمات الصحية العالمية تطبيق "Cigna Wellbeing" لعملائها في الشرق الأوسط، تقدم لهم من خلاله منهجاً متخصصاً للعناية بالصحة عن بعد، والتواصل مع أكثر من 100 طبيب حول العالم عبر الهاتف.

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ويتضمن التطبيق أدوات ووظائف فريدة تساعد العملاء على تلبية جميع احتياجات العناية بالصحة، ويشمل ذلك لوحة متابعة المؤشرات الحيوية، ومكتبة صحية واسعة من المقالات والوصفات، بالإضافة إلى تقييمات صحية عامة، وتقييمات شخصية متخصصة، مما يعزز فعالية التطبيق ويتيح إنشاء برامج خاصة بالمستخدم، مع الحصول على إرشادات وتوجيهات من خلال الإنترنت حول أنماط الحياة الصحية.

كما يتيح التطبيق الوصول إلى معلومات حول إدارة الحالات المزمنة، والتواصل مع الطبيب أو الأخصائي عبر الهاتف أو الفيديو، ويفتح هذا التطبيق الشامل مجالاً للإستفادة من عدد لا يحصى من الأدوات والوسائل للتحكم بأنماط الحياة .

ويأتي تطبيق "Cigna Wellbeing" المستقل استكمالاً لمجموعة سيغنا الحالية من المنتجات والأدوات الرقمية، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجر "أ ب ستور" و" غوغل بلاي " ، و كما يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بتوفير أفضل الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزوار.

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