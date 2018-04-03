الشيخ محمد بن راشد يتطوع ويسجل درسا تعليميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



تطوع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبُ رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي، امس الاثنين، بتسجيلِ درس تعليمي ضمن تحدي الترجمة، حيثُ يتابع الشيخ محمد مراحلَ الإنجاز في مشروعِ تحدي الترجمة، الذي يهدفُ لتعريب وإنتاج 5000 فيديو تعليمي لكافةِ مراحل التعليم وتوفيرها مجاناً لكافة الطلاب العرب، وذلك بمشاركةِ متطوعين من خمس عشرة دولة عربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه تطوع شخصياً بتسجيل درس تعليمي ضمن التحدي، وأكد أن الهدف هو توفير 5000 حصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم، لأن الرياضيات والعلوم في المدارس العربية مفتاح لاستئناف الحضارة العربية.

وقال إن الترجمة أساس من أسس النهضة وتفتح الأبواب لاستيعاب كل أنواع المعارف والعلوم، والتعليم الإلكتروني سيكون الطريق الأسرع لردم الفجوة التعليمية في وطننا العربي.

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