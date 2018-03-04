هكذا أحيت "مالالا يوسف" اليوم العالمي للمرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



مع اقتراب الثامن من آذار حيث يصادف "يوم المرأة العالمي"، ترتفع الاصوات احتفالا بانجازات المراة وبما حققته، وبمساهماتها بالمجتمع، كما تعتبر هذه الاحتفالية بمثابة فرصة فسماع وإيصال صوت المراة للمطالبة بحقوقها السياسية ولاجتماعية والانسانية، وللتركيز على المشاكل والصعاب التي ما زالت تواجهها وذلك للعمل على حلها ةالارتقاء بها.

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وبما ان وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وعلى الاصعدة كافة، نشرت الناشِطَة الباكستانية في مَجال تعليم الإناث "مالالا" على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: انني اقوم بغنشاء لائحة اغان لمناسبة يوم المراة العالمي.. هل من طلبات؟

وعلى الفور وردت التعليقات والطلبات.

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ولمن لا يعرف "مالالا"، هي ناشِطَة باكستانية في مَجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق. ِشتَهَرت بِدِفاعِها عن حقوق الإنسان وخاصَّةً التَّعلِيم وحقوق المرأة في منطقة وادي سوات ضِمنَ مُقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربِ باكستان، حيثُ كانت تُعاني منطقتها من محاولة حظِّر حركة طالبان للفتيات من الذَّهاب للمدارس، وحصلت حملات ملالا على دعم دُوليٍّ مُنذُ ذّلِكَ الحين.

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