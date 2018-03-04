"يخلـق من الشبه أربعين".. (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اكتسبت الشخصيات الكرتونية في افلام الكرتون شهرة عالية للغاية، فسابقا كانت مشاهدة أفلام الكرتون تقتصر على الأطفال فقط إلا أن هذه الثقافة تبدلت تماما هذه الأيام إذ أصبحت أفلام الكرتون لها جمهورها الخاص والذي يتابعها بشغف وولع غير طبيعي مثلها مثل الأفلام العادية ويتابعون أخبارها ومواعيد نزولها في صالات السينما، وأصبح صناع أفلام الكرتون يتفننون في التقنيات التي بخرجون بها هذه الأفلام حتى وصل الأمر لتقنية ثلاثية الأبعاد التي نقلت المشاهد نقلة نوعية كبيرة في مشاهدة الأفلام.

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ومما يثبت مدى ولع المشاهدين والمتابعين لأفلام الكرتون قيام بعض المحبين للشخصيات الكرتونية المختلفة بالبحث والتنقيب خلف الصور التي يتم إستلهامها ورسم الصور على شكلها أو العكس. ويقال "يخلق من الشبه أربعين"، لكن هل يشمل ذلك عالم الكرتون؟

تبيَّن أنه يُمكن العثور على نقاط تشابه شكلية بين شخصيات كرتونية شهيرة وأشخاص حقيقيين في العالم!

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اليكم هذه القائمة من الصور لشخصيات حقيقية على أرض الواقع والتي تشبه شخصيات الكرتون بدرجة كبيرة للغاية.