الحسا تركض أول ماراثون نسائي في السعودية



أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

شاركت 1500 فتاة وسيدة في فعاليات "الحسا تركض"، أول ماراثون نسائي في السعودية ، لتحصل الشابة مزنة النصار على المركز الأول في السباق ، بعد تخطيها ٣ كيلومترات حققت مزنة طموحها متفوقة على الأمريكية آندا جويس،والتايوانية سانج سونج.بزمن قدره 15 دقيقة , وأشترط الماراثون الذي رعته الهيئة العامة للرياضة، مع هيئة الترفيه بالتعاون مع أمانة الأحساء ونظمه مستشفى الموسى، الضوابط الشرعية للمشاركة فيه، حيث كانت العباءة

الساترة والحجاب منتشرة بين المشاركات اللاتي لم يمنعهن من تحقيق أهدافهن.وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت إغلاق باب التسجيل في ماراثون الفتيات خلال ساعات معدودة بعد تسجيل 2000 فتاة للمشاركة في هذا السباق، محققين

بذلكالإصرار والتحدي .وفي بقية الفئات فاز في منافسة كبار السن محمد الدوسري بالمركز الأول حيث يتجاوز عمره 60 عاماً، وفي فئة المحترفين فاز بالمركز الأول "سيارة " حسين جمعان وأوضح المشرف العام على الماراثون مالك

الموسى أن هذا المراثون يأتي تعزيزا لرياضة الجري، ونشر مفهوم الرياضة للجميع، ومن أجل حياة صحية سليمة، مشيرا إلى أنه وصل عدد كبير من الراغبين بالتسجيل، سواء من الرجال أو النساء لشغفهم الكبير الذي ينتظره

أبناؤهم.وقدمت اللجنة المنظمة جائزة تقديرية للمتسابق حسين حويكم، وهو أحد المتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أكمل ماراثون فئة الهواة لمسافة 5 كلم بدون توقف، وطالب المتسابق حسن بأن يخصص فئة أخرى للفئات

الماراثونالقادم لذوي الاحتياجات الخاصة.

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