دولة عربية وحيدة ضمن قائمة أكثر 20 دولة كرما بالعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



العطاء والكرم سعادة

اكتشف العلماء أن للعطاء جذور متأصلة في الطبيعة البشرية، لأن العطاء وتقديم المساعدة يعزز من بقاء البشرية. كما تحدث تشارلز داروين واصفاً العطاء بأنه «جزء أساسي من الغرائز الاجتماعية». وتؤكد على ذلك الدراسات التي أجريت مؤخرا في هذا المجال، والتي أظهرت أنه عندما نعطي، فإن أدمغتنا تصدر إشارات الرضا عن النفس والاحساس بالثواب، كالتي يصدرها الدماغ عندما نتناول الشكولاتة..

"الكرم" من أهم خصال العرب عموماً كما عرف التاريخ والذين كانوا يتباهون بكرمهم رافعين من مكانة هذه الصفة الحميدة حتى صاروا مضربًا للمثل، إلا أن الأرقام الحديثة تشير إلى أن 8 دول سبقت الدول العربية الوحيدة التي كانت بين أكثر 20 دولة كرماً في العالم.

مرسيدس "EQA" تقتحم عالم السيارات الذكية قريبا

مؤشر العطاء العالمي للعام 2017

إذ كشف "مؤشر العطاء العالمي للعام 2017"، عن قائمة تضم أكثر 20 دولة كرماً في العالم، من بين 140 دولة، وذلك بناء على درجة مساعدتها للغريب في بلدها، وتبرعها بالأموال، وتخصيصها وقتاً للتطوع.

وبحسب المؤشر فإن الدولة التي احتلت المركز الأول هي ميانمار (بورما)، بسبب تبرع 91 في المئة من أهلها بالمال لصالح الجمعيات الخيرية في عام 2016، بينما يساعد 53 في المئة منهم الغرباء، ويشارك 51 في المئة منهم في أعمال تطوعية.

وذكرت القائمة، أنه "من المرجح أن يكون سبب التفوّق في القائمة هو اعتناق سكانها بوذية ثيرافادا، التي تمارسها نسبة كبيرة منهم، إذ يتبرع أتباع الديانة لدعم أولئك الذين يعيشون نمط حياة الرهبانية، وهي ممارسة تعرف باسم "سانغا دانا".

وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة في القائمة، وهي أدنى مرتبة لها منذ عام 2011، بينما حلت محلها إندونيسيا في المركز الثاني.

ویعزى هبوط الولایات المتحدة الأمیركیة إلی انخفاض مستویات التبرع بالمال (بانخفاض سبع نقاط مئوية إلى 56 في المئة) ووقت التطوع (بانخفاض خمس نقاط مئوية إلى 41 في المئة).

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الاستقصائية في الولايات المتحدة أجريت في حزيران وتموز، أي قبل انتخاب الرئيس دونالد ترمب.

إقرأ أيضا: "قط مشلول".. يمشي من جديد بفضل إبتكار "الأمل"

في حين كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي جاءت بين الـ 20 دولة الأكثر كرماً في العالم وكان الترتيب كما يلي:

المركز الأول: ميانمار بنسبة 65 في المئة

المركز الثاني: أندونيسيا بنسبة 60 في المئة

المركز الثالث: كينيا بنسبة 60 في المئة

المركز الرابع: نيوزيلندا بنسبة 57 في المئة

المركز الخامس: الولايات المتحدة بنسبة 56 في المئة

المركز السادس: أوستراليا بنسبة 56 في المئة

المركز السابع: كندا بنسبة 54 في المئة

المركز الثامن: أيرلندا بنسبة 53 في المئة

المركز التاسع: الإمارات العربية المتحدة بنسبة 51 في المئة

المركز العاشر: هولندا بنسبة 51 في المئة

المركز الحادي عشر: المملكة المتحدة بنسبة 50 في المئة

المركز الثاني عشر: سيرالبيون بنسبة 49 في المئة

المركز الثالث عشر: مالطا بنسبة 48 في المئة

المركز الرابع عشر: ليبيريا بنسبة 46 في المئة

المركز الخامس عشر: أيسلندا بنسبة 46 في المئة

المركز السادس عشر: تايلاند بنسبة 46 في المئة

المركز السابع عشر: إيران بنسبة 45 في المئة

المركز الثامن عشر: ألمانيا بنسبة 45 في المئة

المركز التاسع عشر: النروج بنسبة 45 في المئة

المركز العشرين: زامبيا بنسبة 45 في المئة

للمزيد:

تعرف على أصغر محررة في العالم.. ومهامها اليومية!

7 أطعمة طبيعية تحفز هرمون السعادة وتعدّل المزاج