هل يمكن الربط بين الصفات الشخصية وشكل الجسم وهيئته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



ربطت بعض الدراسات العملية الحديثة بين شكل وهيئة جسم الإنسان وسماته الشخصية، حيث أظهر بحث جديد نشرته مجلة "علم النفس" التابعة لرابطة العلوم النفسية، أنه عندما نلتقى بأشخاص جدد فإن انطباعاتنا الأولى عنهم قد تعتمد ولو بشكل جزئي على هيئتهم وشكل أجسامهم.

وحول نتائج ذلك البحث الذى يتناول السمات الشخصية للإنسان وعلاقتها بهيئة وشكل الجسم، قال الدكتور بيينج هو، ال أستاذ بجامعة تكساس الأمريكية يثبت بحثنا أن الأشخاص الذين يستنتجون مجموعة واسعة من سمات الشخصية فقط، من خلال النظر إلى السمات الجسدية، يمكن أن تسهم تلك الصورة النمطية فى كيفية الحكم والتفاعل مع المعارف الجدد والغرباء، فإن هذه التحيزات تعد مهمة للنظر فى كيفية تشكيل الانطباعات الأولى".

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وتابع الدكتور بيينج هو، الأستاذ بجامعة تكساس الأمريكية: "الأبحاث العلمية السابقة أكدت أننا نستنتج كمية كبيرة من المعلومات الاجتماعية بمجرد النظر لوجوه الآخرين، ولكن أبحاثاً قليلة نسبياً سعت إلى تفسير ما إذا كانت أشكال الأجسام وهيئاتها تساهم أيضاً فى إصدار تلك الأحكام، مضيفا: "أردنا أن نعرف ما إذا كان بإمكاننا ربط كلمات وصفات الشخصية بشكل وهيئة الجسم بطرق يمكن التنبؤ بها، وهل ينظر الأشخاص إلى جسد الآخرين، ويتخذون أحكاما مفاجئة حول ما إذا كان الشخص كسولا أو متحمسا أو سريع الانفعال والغضب"

وكانت العديد من الأبحاث العلمية قد عكفت طوال فترة الدراسة على تحليل بنية 140 شخصا بينهم 70 من الإناث و70 من الذكور، حيث تم إنشاء التصاميم ثلاثية الأبعاد من قيم عشوائية على طول 10 أبعاد مختلفة للجسم، وذلك من خلال استخدام بيانات من عمليات المسح بالليزر للأجسام البشرية، وأتاح ذلك للباحثين معرفة القياسات الفيزيائية الدقيقة لكل جسم بالدراسة، حيث حلل الباحثون ما إذا كان المشاركون يرتبطون بصفات محددة مع أنواع معينة من الأجسام.

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وبشكل عام، رأى المشاركون فى الدراسة أن الأجسام الثقيلة ترتبط بميزات سلبية أكثر، مثل كونها كسولة ومهملة، كما كانوا يحكمون على الأجسام الأخف وزنا أن لها سمات أكثر إيجابية، مثل الثقة بالنفس والتحمس، كما نظر المشاركون بالدراسة إلى الأجناس الأنثوية الكلاسيكية، والهيئات الذكورية الكلاسيكية، على أنها مرتبطة بسمات نشطة، مثل كونها مشاكسة، وغير متوقعة، ولديها سرعة انفعال.



