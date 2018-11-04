حكة اليد تجلب المال.. هل تصدقون هذه الخرافة؟ إليكم هذه القصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا أحد يستطيع أن يحدد على وجه الدقة أصل الكثير من المعتقدات الشعبية والتي قد تتفق على تبنيها مجتمعات متباينة الثقافة ولا تجمع بينها راوبط يمكن الإعتداد بها. ويسود الاعتقاد بين الكثيرين أن حكة اليد تعني أن صاحبها سيستلم مبلغاً من المال عن قريب، وهذا ما حدث مع سيدة أمريكية، تصر على أن الحكة التي شعرت فيها بيدها كانت سبباً لفوزها بجائزة يانصيب وصلت إلى 2 مليون دولار.

وتقول جاكوات براتر (28 عاماً) وهي من سكان فيلنت بولاية ميتشيغان، إنها بدأت بسحب بطاقات اليانصيب قبل نحو شهر، بسبب حكة في يدها، قبل أن تحصل على الجائزة الكبرى في سحب يوم الثلاثاء الماضي. وفقا لموقع "ae24".

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وقالت براتر "بدأت أشعر بالحكة منذ شهر تقريباً، وسمعت دوماً أن هذا يعني أنني سأحصل على بعض المال، وهذا ما دفعني إلى سحب اليانصيب منذ ذلك الحين، واستيقظت يوم الأربعاء على اتصال من صديقتي المفضلة، تخبرني أن شخصاً ما اشترى تذكرة رابحة".

وبعد التأكد من الرقم الرابح، اكتشفت براتر أن رقمها 20-31-39-46-49 هو الذي حصل على الجائزة، وتذكرت على الفور حكة يدها التي تعتقد أنها قادتها إلى هذا الفوز، بحسب موقع يو بي آي.

وتقول براتر إن لديها خططاً كبيرة لإنفاق المال حيث تقول "لا أستطيع الانتظار حتى آخذ أطفالي إلى التسوق، بعد ذلك سأقوم ببعض الاستثمارات، فقد نفتتح مطعماً صغيراً".

وتضيف مازحة "لم أعد أشعر بالحكة في يدي، إنها تتعرق فقط الآن، لا أستطيع أن أصدق أنني فزت بالجائزة"!.

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مصدر الصورة: gettyimages