10 طرق تساعد طفلك على الكلام بسرعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تأخر النطق أو تأخر الكلام هى واحدة من المشكلات التي تواجه الكثير من الأسر وخاصة في عصرنا هذا، حيث ازداد عدد ساعات تعرض الأطفال الصغار للشاشات الالكترونية الغير تفاعلية مما أثر بشكل واضح على النطق والكلام لدى الأطفال الصغار، وفي هذا المقال نقدم لك 10 حلول قد تساعدك في تكلم طفلك .

جربي هذه الطرق ليتكلم طفلك سريعًا



1.تسمية الأشياء:



قومي بذكر أسماء كل شيء لطفلك، وبعد ذلك قومي بإعطاء صفة للأشياء وليست مجرد أسماء مثل كبيرة أو جميلة وغيرها من الصفات.

2.الاستماع:



الاستماع لطفلك باهتمام يشجعه على الكلام، لذلك تحدثي مع طفلك في مكان هادئ بدون صوت تلفزيون أو غيره، وانظري في عينيه أثناء حديثك واتركي له فرصة ليجيبك ووجهي له الأسئلة.

3.تمثيل اللغة:



قومي بتمثيل اللغة لطفلك من خلال وصف ما يقوم به له أو ما يسمعه أو ما يراه، أو من خلال حديثك مع نفسك ووصف ما تقومين به لطفلك، فيمكنك القول بأنك ذاهبة لإحضار الحليب أو الحديث أثناء الطهي ووصف ما تقومين به، وعند فعل ذلك راعي أن تكون لغتك واضحة وسهلة وصحيحة وتجنبي الحديث مثل الأطفال.

4.التشجيع لا النقد:



لا تقومي بنقد طفلك عند قوله كلمة بنطق خاطئ فهذا لا يشجعه على التقدم، ولكن قومي بتشجيعه مستخدمة النطق الصحيح لها وكأنه قال ذلك بنفسه، بدلاً من تصليح الكلمة في صيغة نقد، فإذا قال “لبم” على سبيل المثال قولي له (نعم سنحضر اللبن).

5.زيادة مرادفات طفلك:



قومي بمساعدة طفلك على زيادة المرادفات وأسماء الأشياء من خلال وضع كلمته في جملة مفيدة، فإذا كان يشير للثلاجة وينطق كلمة لبن قومي بقول جملة كاملة عن إحضار اللبن من الثلاجة ليشربه.

6.التجربة العملية:



تجربة الطفل للأشياء تجعله يتعلمها بصورة أفضل، فرؤيته للحيوانات وسماعه صوتها يساعد الطفل على تذكرها أكثر من رؤيته لصورها، حاولي إشراك طفلك في أشياء كهذه وقومي بتجربة الأشياء معه، وقد يكون اصطحابه معك للمطبخ أثناء الطهي فكرة جيدة أيضاً.

7.الحركة:



كوني متحركة أثناء وصفك الكلمات الغير محسوسة لطفلك مثل فوق وتحت وأعلى وأسفل وغيره ولا تصفيها بسكون أو برتابة فهذا يساعد طفلك على الفهم.

8.الغناء:



طبيعة أغاني الأطفال التي تتميز بتقسيم الكلمات والتكرار تساعد طفلك على التعلم، أيضاً قومي بالغناء لطفلك والغناء عند سماع الأغاني حتى تشجعيه، أيضاً قومي بتشجيع طفلك على تقليد الأصوات والتي توجد في الأغاني مثل دقات الساعة وأصوات الحيوانات.

9.القراءة:



قومي بقراءة القصص لطفلك وقومي بتكرارها له حتى تكون مألوفة والاستعانة بالعرائس المتحركة وطبقات الصوت المختلفة تجعل طفلك متشوقاً لسماعك.

10.اللغة الاجتماعية:



بجانب اللغة وتشجيع طفلك على الكلام قومي أيضاً بتنمية لغته الاجتماعية وتدريبه على أسلوب الكلام وقواعده مثل النظر في العين عند الحديث وقول شكراً وتفضل وغيره.

اقرأ أيضا :

باحثون: يجب الانتظار حوالي "سنة" على الأقل بين حمل وآخر

أدمغة الرضّع هي الأفضل لتعلم لغتين معاً