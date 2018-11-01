10 خدع في غوغل ستجعل استخدامك له أسهل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( البوابة العربية للتقنية )

لك أن تتخيل كم سهل لنا غوغل حياتنا ، في كل المجالات ، في الدراسة ، والعمل ، والحياة العادية ، عندما تعصى عليك معلومة معينة فإن أول من تفكر في سؤاله هو غوغل ..



ولكن معظم الأشخاص الذين يستخدمون محرك بحث غوغل قد لا يعلمون العديد عن إمكاناته الرائعة، حيث يوجد الكثير من الحيل التي تساعد على استخدام محرك بحث غوغل بشكل أكثر كفاءة للحصول على نتائج البحث بسرعة.



فيما يلي 10 من النصائح والحيل لزيادة فعالية محرك بحث غوغل :



1- استخدم علامات التبويب الموجودة في محرك بحث غوغل للحصول على نتائج أفضل.



يوجد في أعلى كل بحث تقوم به من خلال غوغل عدد من علامات التبويب هم الويب والصور والأخبار وفيديو والكتب والمزيد، وباستخدام علامات التبويب هذه ستتمكن من تحديد نوع البحث الذي تحتاج إلى القيام به، فلو أنك تبحث عن صور لشيء ما قم باستخدام علامة تبويب الصور، وإذا كنت تبحث عن مقالة إخبارية حديثة فاستخدم علامة تبويب الأخبار.



2- حدد ما تبحث عنه بدقة.



قبل البدء بعملية البحث، يُفضل أن تحدد الكلمات التي ستستخدمها في البحث بعناية وبصورة تلائم الموضوع المستهدف بدقة، وذلك من خلال اختيار كلمات وصفية دقيقة وكافية، إلى جانب مراعاة ترتيب الكلمات في خانة البحث بحسب الأهمية.



إذا كنت تعتزم البحث عن موضوع معين بشكل عام، فيمكنك حينها الاقتصار على الكلمات المفتاحية الرئيسية والحصول على نتائج مختلفة، بينما للوصول إلى معلومات محددة فيجب استخدام كلمات تدل مباشرة على الموضوع والابتعاد عن الكلمات الدلالية العامة.



3- إضافة مصطلحات البحث تدريجيًا



لقد وصل عدد مواقع الإنترنت إلى ما يقرب من 2 مليار موقع ، لذلك أنت أمام عدد هائل للغاية، ومن الصعب أن تحصل على النتائج التي تتوقعها من المرة الأولى للبحث، وهنا يجب عليك إجراء عدة محاولات للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة، وكما تقترح غوغل نفسها فإن أفضل طريقة هي البدء بشيء بسيط ثم التعقيد بشكل تدريجي، وإليك مثال لتوضيح ذلك:

أول محاولة: مقابلات العمل

المحاولة الثانية: التحضير لمقابلات العمل

المحاولة الثالثة: كيفية الاستعداد لمقابلة عمل



ستُؤدي هذه المحاولات إلى تحسين البحث ليوفر لك عبارات أقل وأكثر استهدافًا، والسبب الذي يجعلك لا تذهب مباشرةً من المحاولة الأولى للمحاولة الثالثة هو أنك قد تفوتك ما تبحث عنه عن طريق تخطي الخطوة الثانية، حيث أن ملايين المواقع تحمل نفس المعلومات بعدة طرق مختلفة باستخدام هذه الحيلة يتيح لك البحث عن أكبر عدد ممكن منهم للعثور على أفضل النتائج.



4- استخدام علامات الاقتباس أثناء البحث عن عبارة بعينها



هذه واحدة من الحيل الشهير في محرك بحث غوغل، حيث أن البحث باستخدام علامات الاقتباس سيُظهر لك نفس الكلمات الموجودة بنفس الترتيب في الجملة، وتعتبر واحدة من أهم نصائح البحث وأكثرها إفادةً إذا كنت تحاول إيجاد نتائج تحتوي على جمل بعينها.



5- استخدم رمز النجمة مع الاقتباسات .* لتحديد الكلمات غير المعروفة والمتغيرة



هذه حيلة أقل شهرة تُستخدم على غوغل، فالبحث عن جملة بالاقتباس المصحوب بنجمة يُكمل الكلمات الناقصة في الجملة، هذا الأمر يكون مفيداً عند البحث عن أغنية معينة عن طريق كلماتها، حيث لا يمكنك البحث بإدخال كلمات الأغنية كاملة، أو إذا كنت تحاول البحث عن صيغ مختلفة لمصطلح معين.



6 استخدم إشارة السالب ــ لإلغاء النتائج التي تحتوي على كلمات لا ترغب بها.



في كثير من عمليات البحث ستجد أنك تحتاج إلى إلغاء النتائج التي تحتوي على كلمات لا ترغب بها، فإذا كنت تحاول البحث عن مصطلح تتعلق به الكثير من النتائح التي لا تقع ضمن اهتمامك، ففي هذه الحالة قم بتحديد المصطلحات غير المهمة بالنسبة لك واكتب على سبيل المثال أردوينو -أندرويد كما هو واضح في الصورة السابقة النتائج حيث ظهرت نتائج البحث مُتضمنة كل ما يتعلق بالأردوينو فقط دون عرض أي مواضيع تتعلق بالأردوينو والأندرويد معًا.



7- حدد نوع الملف الذي تبحث عنه.



تعتبر إحدى ميزات محرك بحث غوغل المنسية هي القدرة على البحث عن نوع معين من الملفات، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل رائع، إذا كنت بحاجة إلى ملف PDF أو PowerPoint محدد قمت بعرضه مسبقًا أو تحتاج إلى استخدامه لمشروع آخر، فمن خلال كتابة جملة بسيطة في خانة البحث يمكنك الوصول بسهولة إلى الملف الذي تريد الحصول عليه، وكذلك كالتالي:



*اكتب عبارة البحث* ثم اتبعها بـ filetype: pdf على سبيل المثال * نظام أندرويد * filetype: pdf



في المثال السابق يمكنك استبدال عبارة البحث بكل ما تريد البحث عنه، ثم استخدم الأمر filetype وأدخل امتداد أي نوع ملف تريد الحصول عليه.



8- البحث داخل أحد المواقع عن محتوى معين.



إذا رأيت شيئًا ما على أي موقع ويب منذ بضعة أيام ثم اكتشفت أنك تحتاج إليه الآن ولكن للأسف نسيت عنوان ما شاهدته وتذكّرت فقط موقع الويب الذي شاهدته عليه، الخيار الذي سيلجأ إليه معظم الناس هو الانتقال إلى موقع الويب هذا واستخدا خيار البحث الموجود داخل الموقع للعثور على مايريده، ولكن معظم ميزات بحث موقع الويب ليست جيدة بما يكفي لتحصل منها على النتيجة التي تريدها.



هناك طريقة أخرى أفضل للقيام بذلك:



افتح محرك بحث غوغل واكتب عنوان URL لموقع الويب نفسه واكتب كلمة تتذكرها من عنوان المقالة أو الفيديو الذي تريد البحث عنه، وستعرض لك غوغل النتيجة المرتبطة بعنوان URL هذا فقط.



9- إيجاد مواقع مشابهة لموقع ما تبحث.



في حال كنت تتابع مواضيع موقع ما، وأردت الوصول إلى مواقع مشابهة له من حيث نوع وطبيعة المحتوى أو ببساطة تريد مقارنة محتوى عدة مواقع للحصول على أفضل محتوى مُقدم على الإنترنت، يمكنك فعل ذلك من خلال عبارة بسيطة تُكتب في خانة البحث related:example.com مع استبدال كلمة example بأي موقع تريده، وسيظهر لديك قائمة بالمواقع والصفحات الأخرى الشبيهة بهذا الموقع.



10- البحث عن أرشيف أخبار في إطار زمني



كلما أردنا العثور على أي معلومات خلال إطار زمني معين فإننا نبحث بهذه الطريقة نظام المملكة المتحدة من 1700 إلى 1800 ، ولكن هذه الطريقة لن تجعلنا نصل إلى ما نبحث عنه، والسبب هو أن خوارزمية غوغل للبحث غير مصممة للبحث في الإطار الزمني بهذه الطريقة، ولهذا ستقوم الخوارزمية باعتبارها عبارة واحدة وستعرض لك النتيجة التي تتضمن هذه الكلمات فقط.



ولذلك يُنصح عند البحث عن شيء داخل إطار زمني معين بإضافة ثلاث نقاط هكذا بين من و إلى الإطار الزمني الخاص بك، وستعرض لك غوغل المعلومات في إطار زمني مثل البحث عن ما يلي: نظام المملكة المتحدة 1700 1800 .

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