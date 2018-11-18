أبراج جديدة في علم الفلك تقلب الموازين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتابع الكثير منا برجه بشكل يومي، و كثير منا يؤمن بعلم الفلك و تنبآته لكن بعد آخر دراسة أجريت في عالم الأبراج من قبل وكالة "الناسا"، قد يواجه الكثيرون حيرة فيما يخص أبراجهم، فقد أضافت الناسا برجا آخرا وهو "حواء"،

و قد تم بعده تغير كل الأبراج.. فمن الآن أصبحت هذه أبراجكم الجديدة:

للّذين ولدوا بين 11 آذار و18 نيسان أصبحوا من برج الحوت، أما الذين كانوا أصلا من برج الحوت أي ولدوا بين 16 شباط و 11 آذار، فأصبحوا من برج الدّلو.

كما أنّ الذين ولدوا بين 18 نيسان و13 أيّار، أصبحوا من برج الحمل.

أمّا برج الجوزاء، فأصبح مواليد هذا البرج أي من 13 أيار إلى 21 حزيران من برج الثور، وأصبح من هم مولودون بين الـ 21 حزيران والـ 20 تموز، من برج الجوزاء.

وبالنّسبة إلى السّرطان، فأصبح من نصيب اللذين ولدوا بين 20 تموز و10 آب.

والذين ولدوا بين 10 آب و16 أيلول، فأصبحوا من برج الأسد وأصبح الذين كانوا من برج الأسد، من جماعة برج العذراء.

و أصبح مواليد 30 تشرين الأوّل حتى 23 تشرين الثّاني من برج الميزان، ومواليد 24 تشرين الثاني حتى 29 تشرين الثاني من برج العقرب.

والذين كانوا من برج الجدي، أي بين 17 كانون الأوّل و20 كانون الثاني، أصبحوا من برج القوس.

وأخيرًا وليس آخرًا، أصبح الذين ولدوا بين 29 تشرين الثّاني و 17 كانون الأوّل من أصحاب البرج الجديد وهو الحِواء.

إقرأ أيضا: علماء الفلك: وزن الشمس يقل تدريجيا