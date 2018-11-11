مضيفة تقوم بإرضاع طفلة جائعة على متن الخطوط الفلبينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قامت مضيفة على متن طائرة الخطوط الفلبينية تدعى باتريشيا أورغانو بموقف إنساني ونبيل حيث قامت بإرضاع طفلة عمرها أقل من شهر كانت تعاني من الجوع الشديد.

وبعد أن شرحت والدة الطفلة ظرفها للمضيفة معربة ان حليب ابنتها الخاص بالرضع قد نفذ قررت أورغانو اتخاذ هذه الخطوة وارضاع الطفلة بنفسها

وقامت المضيفة بنشر القصة على حسابها بموقع فيس بوك وصرحت أنها شعرت بغصة في قلبها لعدم توفير حليب للرضع على متن الطائرة بالاضافة الى أنها لم تجد خيار أمامها سوى ارضاع الطفلة من الحليب الخاص بها.

وقالت أورغانو إن الطفلة بدأت بالرضاعة بنهم فورا، وقالت إنها "كانت جائعة جدا"، الأمر الذي ساعد بتهدئتها ونومها خلال بقية الرحلة.

وأضافت: "هذه الرحلة كانت خاصة جدا، لأنني استطعت المساعدة. أنا رضعت طفلة غريبة أثناء الرحلة".

ونال تصرف أورغانو الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون على تصرفها الذي وصفوه "بالإنساني" و"النبيل".

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