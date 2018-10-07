"المياه".. سر الحياة الذي نملكه اليوم وقد نفقده غداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مراجع)

ربما كثير منا إن لم يكن كلنا نشأنا وتعلمنا مذ كنا صغاراً على مقاعد الدراسة، أن هذا الماء الذي بأيدينا مهدد بالزوال ،وأننا ان لم نحافظ عليه سنفقده إلى الأبد ، كان لا بد أن يمر ولو موضوع واحد في السنة يتحدث عن كيفية الحفاظ على الماء أو عن حرب المياه القادمة ، كل الحديث عن الماء ربما في ذلك الوقت لم يكن منطقياً ، فالمياه تجري في صنابير بيوتنا ونراها وفيرة في البحار والأنهار التي تحيطنا .. فكيف إذن نحن مهددون بالتصحر والجفاف وندرة المياه .. إليكم هذا الموضوع الذي سيفسر كل شيء ..

الماء .. منا ونحن منه

يعدّ الماء أحد أهمّ الموارد الموجودة على سطح الأرض والتي لا يمكن لأي كائنٍ حيّ على الإطلاق الاستغناء عنها، فنحن نشهد في العالم اليوم العديد من المناطق المنكوبة بسبب قلة المياه والعديد من الأطفال والأشخاص الذين يموتون بسبب عدم توافر المياه العذبة لديهم للشرب، كما نلاحظ ازدياد ظاهرة التصحّر في العالم والتي من أسبابها نقص المياه أيضاً أو تلوّثها بسبب الأفعال البشرية المختلفة من الاستخدام الجائر للمياه وحتى رمي مخلفات المصانع في مياه الانهار العذبة.

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أهميّة الماء

للمياه فوائد كثيرةٌ ومختلفة على حياة الإنسان والكائنات الحية بشكلٍ عام، وإنّ أهمّ هذه الفوائد هي المياه التي نستخدمها للشرب نحن والحيوانات التي نتغذى عليها أيضاً، إذ إنّه من المهم أن تكون هذه المياه عذبة صالحة للشرب وهي أحد أكبر المشاكل التي يواجهها العالم حالياً وهي مشكلة نقص المياه العذبة في العالم. أمّا ريّ المزروعات فهو أحد الاستخدامات الأخرى للمياه أيضاً، وهي المصدر الذي نحصل منه نحن والحيوانات على الطعام، وقد تسبب نقص المياه إلى جفاف المزروعات في كثير من الأماكن في العالم وبالتالي نقص سلة الغذاء العالميّ وهو ما يتسبّب بالتالي بالمجاعات في أماكن عدةٍ في العالم من ضمنها مناطق إفريقيا. كما أنّ للمياه استخداماتٍ عديدةً في التنظيف والاستخدامات البشرية الأخرى وفي الصناعة أيضاً، إذ إنّ المياه تعتبر من المواد الهامة جداً سواء كانت من مدخلات العملية الصناعية أو كجزءٍ من بناء المصنع سواء كان ذلك في عملية التبريد أو غيرها، كما يتم استخدام الماء حاليا كمصدرٍ لتوليد الطاقة الكهربائية فتعدّ المياه أحد الحلول الواعدة لحلّ مشكلة الطاقة في العالم. توجد العديد من الاستخدامات الأخرى للمياه والتي لا يمكن حصرها على الإطلاق، ولكن استخدام الإنسان الجائر للمياه أدّى إلى تقليل حصة الفرد بشكلٍ كبيرٍ حول العالم بالمياه وتسبب أيضاً بالعديد من الكوارث كتلك التي ذكرناها سابقاً في العالم كموت الأشخاص بسبب العطش، ولكن من الممكن أن يستخدم الإنسان المياه في شتى المجالات المختلفة والمحافظة عليها في الوقت ذاته وذلك بعدم استخدامها استخداماً جائراً واستخدام الوسائل المختلفة التي توفر من المياه كقطع توفير المياه التي يمكن تركيبها في المنزل.

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المحافظة على الماء

كما أنّه من المهم أيضاً أن يحافظ الإنسان على المياه عن طريق عدم تلويثها بنفاياته الشخصية أو نفايات المصانع، بل إنّه من المهم إعادة تدوير هذه النفايات أو التخلّص منها بطرقٍ غير طرحها في مياه الأنهار والبحار، كما أنّه من المهم إعادة تدوير المياه سواء كان ذلك في المنزل أو على مستوى الدول وإعادة استخدام هذه المياه في عملياتٍ أخرى غير الشرب، كريّ المزروعات والتي تستفيد بشكلٍ كبيرٍ من هذه المياه؛ لاحتوائها على الأسمدة الطبيعية التي تساعدها على النمو أيضاً.

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أهمية المياه للنباتات

تعتمد الأنواع المختلفة من النباتات بشكلٍ أساسي على الماء، حيث أنه مسؤول عن عملية البناء الضوئي فيها؛ ويتم إنتاج الأكسجين في النبات من الماء الذي تم تزويد النبتة به، بالإضافة لأنه يدعم النبتة ويجعلها قوية، وفي حال انقطعت الماء عن النباتات تبدأ بالذبلان والضعف وبعد ذلك تموت تماماً، ومن الضروري معرفة أن الكثير من الماء للنباتات يسبب الضرر لها؛ لذا يجب تزويدها بالكميات الكافية والمناسبة لها فقط.



أهمية الماء للإنسان

يعتبر الماء مهماً جداً لصحة الإنسان، ويوجد العديد من الفوائد والتأثيرات لها على الجسم البشري، منها: حماية الأنسجة والحبل الشوكي والمفاصل، يحافظ الماء على رطوبة أنسجة جسم الإنسان ورطوبة الجسم بشكل عام، كذلك يحافظ على مستوى الرطوبة في الدم والعظام والدماغ، بالإضافة لحماية الحبل الشوكي الذي يعد داعماً لمفاصل الجسم. التخلص من الفضلات، يتم استخدام الماء في الكلى والكبد والأمعاء في جسم الإنسان للتخلص من الفضلات، بالإضافة إلى أنه يمنع حدوث الإمساك ويساعد في نقل الطعام داخل الأمعاء، كما يمكن الماء الجسم من التخلص من الفضلات عن طريق العرق والتبول. هضم الطعام، يعد الماء مكوناً مهماً في عملية الهضم، حيث يساعد في هضم الألياف القابلة للذوبان. منع جفاف الجسم، يفقد الجسم السوائل عن التعرق أو ممارسة الرياضة أو التعرض للحمى، مما يؤدي إلى نقص كمية السوائل فيه؛ ويجب تناول كميات مناسبة من الماء للحفاظ عليه سليماً ولمنع الجفاف.

أهمية الماء للحياة البحرية

تشكل الماء بيئة لعيش الكائنات الحية، حيث يوجد الكثير من الكائنات الحية التي تعيش في البيئة المائية وتعتمد حياتها على التواجد بها، وتتواجد هذه الكائنات في المسطحات المائية على سطح الأرض، مثل: المحيطات والبحار والأنهار وغيرها، ومن هذه الكائنات والحيوانات البحرية: الأسماك، الطيور، الحشرات، الأشجار، النباتات المائية، الطحالب، وغيرها، فهذه الكائنات إما أنها تعيش مباشرة في الماء أو أنها تعتمد عليها من أجل البقاء على قيد الحياة.



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