أوروبا.. قريبا إفتتاح أول مطعم تحت الماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل سبق لك أن تخيلت الشكل الذي ستكون عليه تجربة تناول الطعام تحت الماء، وأنت محاط بالحياة البحرية بمختلف أشكالها، حيث تتناول طعامك المفضل على بعد أمتار فقط من الأسماك الكبيرة والصغيرة، إنها بالفعل تجربة غاية في الاثارة والمتعة تقدمها حاليا بعض المطاعم عبر العالم التي تم إنشاؤها تحت الماء لتقديم تلك الخدمة لمن يحب..





في التفاصيل، ستشهد أوروبا قريبا افتتاح أول مطعم لها تحت الماء في أوائل العام 2019 بعدما بدأت أعمال البناء في يوليو/ تموز العام 2018، في أقصى جنوب الساحل النرويجي، وصمّمت شركة الهندسة المعمارية النرويجية "سنويتا" المطعم الذي سيُطلق عليه اسم "Under" والذي سيقع تحت سطح الماء، بخمسة أمتار، أما جدرانه السميكة العازلة فقد صممت لتحمل ظروف التغيرات البحرية، وفق موقع "cnn".

وسيتضمن المطعم 3 مستويات وقدرة لاستقبال 100 شخص، وسيتميز أيضاً بنافذة بانورامية واسعة بطول 11 مترا..



مصدر الصور (موقع cnn)

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