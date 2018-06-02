سدود تركية تقطع المياه عن العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين أن تشغيل سد أليسو التركي والسدودِ الأخرى كان له تأثير ضار مباشر على انخفاض ِ وارداتِ المياه إلى سدِ الموصل ونهر دجلة عموماً.

وقال عز الدين إن الإتفاق مع تركيا تضمّن أن يكون تشغيلُ سد أليسو بنهاية حَزيران لكنهم قاموا بتشغيله قبل الموعد, هذا وتداولت مواقع التواصل لقطاتٍ لعملية ملء السد التركي وقطع ِ مياهه عن العراق.

وأعلن مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين السبت عن إنخفاض مناسيب نهر دجلة وروافده , وأكد أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت إلى نحو خمسين بالمئة، مبيناً أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي اليوم حيث تصل إلى نحو 390 متراً مكعباً في الثانية، بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل إلى 700 متر مكعب بالثانية.

وتابع أن الموسم الشتوي شهد قلة تساقط الأمطار الذي أدى إلى إنخفاض المخزون المائي في العراق , وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء سد أليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

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