إماراتي يخترع جهازاً لتسيير المركبات بالماء بدل الوقود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اخترعَ الإماراتي عبدالله الشحي، الذي يعملُ موظفاً في دائرةِ محاكمِ رأس الخيمة، ومستشاراً للطاقة الصناعية في مشروع الفكرة للاستشارات الإدارية في أبوظبي، جهازاً يحول الماء إلى غاز الهيدروجين لتشغيلِ المركباتِ بالطاقة النظيفةِ بدلاً من البنزين،وتخفف هذه الخطوةُ من تكاليفِ استهلاكِ البترول في المركبات والمولدات الكهربائية والمحركات المُستَخْدَمَةِ في تشغيل قوارب الصيد، ونجح الشحي في جعل مركبة تسير لمسافة 160 كيلومتراً باستخدام ثلاثة لترات من الماء قيمتها خمسة دراهم.

وقال الشحي إن فكرة مشروعه بدأت قبل خمس سنوات عبر إجرائه بحوثاً عدة حول الطاقة، بهدف الاستغناء عن المشتقات البترولية كلياً واستخدام الماء في تشغيل المركبات، إذ تستند فكرة المشروع إلى استخراج غازي الهيدروجين والأكسجين من الماء بمختلف أنواعه، سواء كان ماء البحر أو الآبار الجوفية أو من مكيفات التبريد أو الصرف الصحي.

مصدر الصورة: الامارت اليوم

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