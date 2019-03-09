مايكروسوفت: "ويندوز 10" على عتبة الوصول إلى مليار جهاز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن أحدث أرقام نظامها لتشغيل أجهزة الكمبيوتر "ويندوز 10"، والتي بلغت أكثر من 800 مليون جهاز حول العالم، موضحة أنّ "الرقم هذا يضم أيضاً الهواتف الذكية التي لا تزال تعمل بنظام "ويندوز 10 موبايل"، والذي يمكن وصفه بـ "الميت إكلينيكا".

ويشمل رقم الـ800 مليون جهاز، أجهزة الكمبيوتر التقليدية سواء المحمولة والمكتبية، بجانب الأجهزة "الهجينة" مثل "سيرفس برو" وأجهزة ألعاب مثل "إكس بوكس ون"، بحسب موقع "ذا فيرج".

وبحسب الشركة، فإنّ "الرقم الجديد يشير إلى أنّ ويندز 10 هو نظام التشغيل الأكثر شيوعاً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، ويؤكد أن مايكروسوفت اقتربت من تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه مع طرح النظام في 2015، بتواجده على مليار جهاز بعد عامين أو 3 من إصداره".

ووفقاً لأرقام "نت أبليكشنز"، فإنّ "ويندز 10" تفوق العام الماضي على "ويندوز 7"، ليعتبر أنجح إصدارات "ويندوز" على الإطلاق، إذ يتواجد على 40% من أجهزة الكمبيوتر الشخصية حول العالم يليه "ويندوز 7" بنسبة 38.5%.

مصدر الصورة: Cnet

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