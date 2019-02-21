مايكروسوفت تكشف عن تسلل إلكتروني بأوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة مايكروسوفت، أنها اكتشفت تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات ديمقراطية , ومراكز أبحاث ومنظمات غير ربحية في أوروبا، في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر 2018.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم إتاحة خدمة لأمن الإنترنت في 12 سوقا جديدة في أوروبا لسد الثغرات الأمنية، و لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وكما أضافت الشركة على مدونتها أن عمليات التسلل الإلكتروني استهدفت موظفين في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والمقرات الأوروبية لمعهد آسبن وصندوق مارشال الألماني.

وأوضحت الشركة أنها اكتشفت هذا التسلل من خلال مركز المعلومات الخاص بالتهديدات ووحدة الجرائم الرقمية، وكليهما تابع لها، وأن التسلل استهدف 104 حسابات لموظفين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستتيح خدمة أمن الإنترنت (أكاونت غارد) في 12 سوقا جديدة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وستتاح الخدمة أيضا في السويد والدنمارك وهولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا.

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