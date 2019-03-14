واتساب تختبر طريقة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (wabetainfo)

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب حملة شهر كانون الثاني/يناير الماضي تهدف لمكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات، لذا فهي تقوم بابتكار طرق جديدة من أجل الوصول الى هذه الغاية، وهذه المرة قررت الشركة تمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة، مع جعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط. وكل ذلك في سبيل محاولة وقف إساءة استخدام التطبيق.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن الخدمة تختبر في الوقت الحالي ميزة جديدة باسم “ابحث عن الصورة”، وهو خيار جديد يسمح للمستخدمين بالبحث عن الصور بواسطة محرك البحث جوجل.

وبرفع الصور إلى جوجل، ثم البحث عنها، فإنه سيكون بالإمكان معرفة أصل الصورة. وقال الموقع: “ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تساعدنا على فهم ما إذا كانت الأخبار مزيفة: عندما تتلقى صورة، يمكنك محاولة البحث عنها على الويب باستخدام هذه الميزة، حتى تتمكن من اكتشاف ما إذا كانت قراءة معلومات مزيفة على الويب المتعلقة بتلك الصورة”.

وأشار الموقع إلى أنه ليس من المعلوم بعد متى ستقوم واتساب بإطلاق الميزة للجميع. وأضاف: “أستطيع أن أقول أن الميزة تبدو جاهزة مع عدم وجود أخطاء، لكننا نعلم أن واتساب اعتادت إصدار الميزات مع تأخير. دعونا ننتظر”.

مصدر الصور: wabetainfo

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