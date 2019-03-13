عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أصيب موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى تعطلهما في عدد من مناطق العالم.

وذكر موقع فيسبوك، بأنه على علم بوجود صعوبات في استخدام التطبيق تواجه مستخدمين حول العالم

وشكا مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.

وقال بعض المستخدمين، إن رسائل خطأ في الاتصال بالموقعين، ظهرت لهم، فيما انتشر على موقع "تويتر" وسم "facebookdown#".

ونشر مستخدمون صورا لرسالة نشرها "فيسبوك"، تقول إن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.



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