فيسبوك ينفي تعرضه لهجوم خارجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Dailymail)

نفى موقع فيسبوك أن يكون انقطاع خدمته على الانترنت، يوم أمس، حصل بسبب اختراق خارجي.

وفي التفاصيل، فقد بدأت التقارير في حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش، الأربعاء، بأن "مجموعة" تطبيقات Facebook ، بما في ذلك Messenger و Instagram و WhatsApp ، قد توقفت.

وأكدت الشركة أن سبب ذلك يعود الى "التحميل الزائد لقاعدة البيانات" على شبكتها، نافيةً أن يكون الموقع قد تعرض لهجوم خارجي.

كما يؤيد الخبراء كلام الشركة مُشيرين الى أن أنظمة مراقبة الإنترنت الخاصة بهم لم تكتشف أي هجوم أو اختراق، لافتين الى أن المشكلة جاءت من داخل فيسبوك.

الا أن ذلك لا ينفي، محاولة المتسللين القيام بهجمات خارجية، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال استخدام هجمات DDoS. حيث تحاول هذه الهجمات تعطيل موقع ويب أو الخدمة عبر الإنترنت عن طريق قصفها بسيل من البيانات في نفس الوقت تمامًا.

وفي بعض الأحيان، يستخدم المهاجمون الإلكترونيون شبكات الروبوتات، وهي شبكات الكمبيوتر التي تخضع لسيطرتها من خلال العدوى باستخدام الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى، لشن هذه الهجمات.

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