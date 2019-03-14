"فيسبوك" تلجأ لمنافستها "تويتر" لتوضيح سبب انقطاع خدمتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (bbc)

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي أكبر انقطاع لموقع فيسبوك، حيث امتدت هذه الفترة الجزئية على فيسبوك لنحو 10 ساعات، مما أثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

فقد بدأ انقطاع الخدمة بعد ظهر الأربعاء، وأثر على العديد من الناس في مناطق مختلفة حول العالم، وامتد الانقطاع إلى بعض المناطق في قارة آسيا، الخميس.

وعانى بعض مستخدمي فيسبوك وانستاغرام وواتساب من مشكلات في الوصول إلى الخدمات ونشر المحتوى. وبدلاً من ظهور الصور الشخصية وتحديثات الحالة، تلقى العديد منهم رسالة خطأ تقول: "عذرًا ، حدث خطأ ما. إننا نعمل على إصلاح الأمر بأسرع ما يمكن". وذهب المستخدمون إلى تويتر للتنفيس عن إحباطهم. ولقي وسما FacebookDown و InstagramDown انتشاراً كبيراً على تويتر.

فما كان من فيسبوك الا أن لجأت إلى منافستها تويتر لتوضيح أن مجموعتها من التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة تواجه صعوبات تقنية.

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