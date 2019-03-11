"ناسا" تحول صورة للفضاء الخارجي إلى مقطوعة موسيقية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (sciencealert)

تمكنت وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" من تحويل صورة للفضاء الخارجي إلى مقطوعة موسيقية وصفتها بـ"المرعبة". فقد تمكنت "ناسا" من إنتاج صوت عبر تقنية الصوتنة التي تقوم على تحويل البيانات إلى إشارات صوتية، وذلك على الرغم من أن الفضاء يخلو من جزيئيات الهواء التي تساعدنا في الاستماع إلى الأصوات.

وفي التفاصيل، فإن الصورة التقطتها تلسكوب هابل في مطلع آب عام 2018، ومنحت اسم "صندوق كنز المجرات" لكثرة المجرات المتناثرة فيها، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي. ووصفت الوكالة الأميركية هذه الصورة بالقول "إن كل بقعة مرئية من المجرة هي موطن لعدد لا يحصى من النجوم".

وجرى تمثيل النجوم والمجرات الصغيرة بأصوات قصيرة وواضحة بينما أصدرت المجرات الكبيرة إشارات أطول وأكثر تعقيدا.

كما أشارت الوكالة الى أنها قد تبدو مخيفة في البداية، إلا أن أصوات هذه الصورة تخلق نغمة رائعة وممتعة، خاصة بالقرب من المنتصف، عندما تصل القطعة الموسيقية إلى مجموعة مجرة تسمى RXC J0142.9 + 4438.

مصدر الصور: sciencealert

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