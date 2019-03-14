"ادفع بوجهك".. ابتكار صيني جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (theverge)

في اختراع جديد بدأت مدينة شينزين الصينية مؤخرا اختبار طريقة جديدة في إحدى محطات مترو الأنفاق تسمح للركاب بدفع ثمن التذكرة وركوب القطارات من خلال بصمة الوجه.

وعلى الرغم من أن استخدام تقنية تمييز الوجوه في الدفع ليس بالأمر الجديد في الصين، إلا أنها المرة الأولى التي تتم تجربتها في قطارات مترو الأنفاق.

وتسمح التقنية الجديدة للركاب بعمل مسح ضوئي لوجوههم قبل ركوب القطارات، ومن خلال هذه العملية يتم خصم قيمة التذاكر تلقائيا من حساباتهم البنكية المربوطة بوجوههم، ما يعني ضرورة إدخال بياناتهم وربطها بطريقة الدفع باشتراكهم في خدمة القطارات بشكل مسبق قبل استعمال التقنية.

وعلى الرغم من أن التجربة مقتصرة في الوقت الحالي على محطة واحدة، الا أن هناك إمكانية لزيادة عددها مستقبلا.

يُشار الى أنه تم تطوير التقنية تحت إشراف إدارة قطارات شينزين بالتعاون مع شركة هواوي، ولم تعلن الإدارة عن موعد توافر التقنية في جميع محطاتها مستقبلا، وفقا لموقع "ذا فيرج".

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