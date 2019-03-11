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أبل" تعتزم إنتاج نظارات بتقنية الواقع الافتراضي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعتزم الشركة الأمريكية أبل إنتاج نظارات الواقع المعزز وإطلاقها بنهاية العام الجاري وذلك حسبما كشف الصيني مينغ-تشي كو، محلل أمن المعلومات والمختص بمنتجات أبل.

وذكر المحلل أن النظارة ستكون مرتبطة بهاتف آيفون في كل شيء، ويشمل ذلك نقل البيانات، متوقعا أن يكون سعر تلك النظارة "معقولا" بسبب اعتباره "إكسسوار" للهاتف وليست نظارة مستقلة بإمكانيات أقوى وأوسع.
وجاءت توقعات كو أن تطلق "أبل" النظارات كإكسسوار لهاتف آيفون وفقا لموقع MacRumors التقني.

والجدير بالذكر أن شركة "أبل" أصدرت أول برامج الواقع المعززARKit في عام 2017، فإنها لم تنتج أي جهاز مخصص للواقع المعزز حتى الآن

وتشييد البيانات الى أن مبيعات هواتف آيفون قد تباطأت السنوات الأخيرة، لذا أصبحت أبل تبحث عن ثغرة على غرار نمو إيراداتها في المستقبل، إذ اعتمدت على ملحقات الهواتف والأجهزة مثل سماعة أبل (إيربودز) أو ساعة أبل الذكية (أبل ووتش)، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 33٪ حتى مع انخفاض مبيعات الهواتف بنسبة 15٪.

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#آيفون #آبل #نظارات الواقع المعزز #تكنولوجيا

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