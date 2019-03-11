محاولة اختراق أجهزة كمبيوتر "ماك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح الباحثان في شركة أمن المعلومات "كراود سترايك" خلال مشاركتها في مؤتمر أمني، إن المهاجمين يستطيعون خداع مستخدمي أجهزة كمبيوتر ماك وجعلهم يحملّون برامج خبيثة، وبالتالي الوصول إلى البيانات المخزّنة على الكمبيوتر



كذلك كشف الباحثان النّقاب عن أدوات لسرقة كلمات المرور عبر إنشاء أبواب خلفية في الأجهزة، مما يتيح للمتسللين الوصول المتكرر، وفق ما نقل موقع AIT NEWS التقني.



ويأتي عرض شركة "كراودسترايك، في أعقاب ثغرة تم العثور عليها في تطبيق "فيس تايم" من أبل، والتي كان من الممكن أن تجعل المتسللين يستمعون إلى مستخدمي آيفون دون علمهم، إضافة إلى ثغرة في سلسلة المفاتيح التي تخزن كلمات المرور للتطبيقات المتصلة بجهاز ماك.

يوصي أوصى الباحث ، كورتس وألبروفيتش بتفعيل ميزة Gatekeeper من أجل الحفاظ على أمن كمبيوترات ماكوذلك للمساعدة

والتأكد من أن البرامج تأتي من مصدر مضمون.



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