أكثر من 200 تطبيق أندرويد تهدد بيانات المستخدمين الشخصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (economist)

كشف تقرير جديد لعدد من الباحثين في مجال الأمان وحماية خصوصية المستخدم عن وجود أكودا برمجية خبيثة جديدة، تُدعى Badsim ، في أكثر من 200 تطبيق متواجدة على متجر غوغل بلاي تهدد بيانات المستخدمين الشخصية.

أما آلية عمل هذه البرمجيات الخبيثة فهي تقوم على عرض إعلانات في الخلفية يتم بواسطتها فتح المتصفح لتنزيل مزيد من الأكواد الضارة من خوادم معينة أو حتى القيام بتزيل تطبيقات غير آمنة من متجر غوغل بلاي نفسه، تسعى لخداع المستخدمين بواسطة إطارات التصفح المنبثقة والحصول على بياناتهم الشخصية وكلمات المرور وغيرها.

وتقوم هذه البرمجيات الخبيثة بالعمل تحت ستار منصات ترويج الإعلانات، مما يجعلها غير معروفة لجمهور مطوري التطبيقات؛ بالإضافة للجوئها لتنصيب البرمجيات الخبيثة عبر طرق التفافية دون تضمينها في التطبيق نفسه وذلك لاجتياز فحص الأمان من قبل المتجر؛ كما أن أيقونة التطبيق تختفي فور تنزيله ليصعب على المستخدم حذفه.

يُذكر أن عدد تحميل التطبيقات التي تحتوي على هذه البرمجيات وصل الى 150 مليون مرة.

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