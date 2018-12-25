عاجل

تعرفوا إلى التطبيقات الأكثر ربحاً على "غوغل بلاي" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سنسور تاور" المتخصصة ببيانات التطبيقات، أنّ "تطبيقات التواصل الإجتماعي، تصدرت قائمة الطبيقات الأكثر ربحاً في العام 2018 على متجر غوغل بلاي". إلى جانب ذلك، هناك 3 تطبيقات مشتركة بين قائمة "غوغل" الأكثر ربحاً وقائمة "أبل" على متجرها "آب ستور"، وهي: "نتفليكس" و"باندورا" و"تندر".

وإليكم التطبيقات الـ10 الأكثر ربحاً على أجهزة "أندرويد" تبعاً للترتيب التصاعدي:

التطبيقات الأكثر ربحاً على متجر "غوغل بلاي" للعام 2018
التطبيق الأرباح (مليون دولار)
Tinder للتواصل والتعارف 274.9
Google Drive للتخزين السحابي 164.3
Pandora للإستماع للموسيقى والراديو عبر الإنترنت 132
Line للتراسل الفوري 105.4
Bigo Live للشبكات الإجتماعي 100.4
Netflix لبث المسلسلات والبرامج التلفزيونية والفيديو عبر الإنترنت 97.8
Azar للمحادثات ومكالمات الفيديو المجانية 66.1
Kakao Talk 57.4
Line Manga 49.4
Hibo Now 38.5

للمزيد:

ميزة "جديدة" من "تويتر".. هذا ما ستوفره للمستخدمين

#الأرباح #غوغل بلاي #تطبيقات #العام 2018 #غوغل #الهواتف الذكية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...