تعرفوا إلى التطبيقات الأكثر ربحاً على "غوغل بلاي" في 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كشفت شركة "سنسور تاور" المتخصصة ببيانات التطبيقات، أنّ "تطبيقات التواصل الإجتماعي، تصدرت قائمة الطبيقات الأكثر ربحاً في العام 2018 على متجر غوغل بلاي". إلى جانب ذلك، هناك 3 تطبيقات مشتركة بين قائمة "غوغل" الأكثر ربحاً وقائمة "أبل" على متجرها "آب ستور"، وهي: "نتفليكس" و"باندورا" و"تندر".
وإليكم التطبيقات الـ10 الأكثر ربحاً على أجهزة "أندرويد" تبعاً للترتيب التصاعدي:
|التطبيق
|الأرباح (مليون دولار)
|Tinder للتواصل والتعارف
|274.9
|Google Drive للتخزين السحابي
|164.3
|Pandora للإستماع للموسيقى والراديو عبر الإنترنت
|132
|Line للتراسل الفوري
|105.4
|Bigo Live للشبكات الإجتماعي
|100.4
|Netflix لبث المسلسلات والبرامج التلفزيونية والفيديو عبر الإنترنت
|97.8
|Azar للمحادثات ومكالمات الفيديو المجانية
|66.1
|Kakao Talk
|57.4
|Line Manga
|49.4
|Hibo Now
|38.5
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