شركة "نتفليكس" تعلن سحب أفلامها من مهرجان "كان" الفرنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يختلف اثنان على أن خدمة نتفليكس "Netflix" لبث الأفلام والعروض التلفزيونية هي أكبر الخدمات الموجودة في هذا المجال إلى اليوم، و تضم مكتبتها المئات بل الآلاف من الأفلام العالمية و المسلسلات التلفزيونية القديمة و الجديدة من إنتاج كبار الشركات العالمية..

ولأنها تعلم حجم ثقلها، فقد أعلنت شركة "نتفليكس" أنها ستسحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي الذي يقام الشهر المقبل، بعدما منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقاته لرفضها عرضها في دور السينما.

في ذات السياق، أشار "تيد ساراندوس" مدير المحتوى في "نتفليكس" في مقابلة مع مجلة "فارايتي" إلى أن "عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون بدون قيمة بعدما غير قواعده، وكان مدير المهرجان "تييري فريمو" لفت الشهر الماضي إلى أن "نتفليكس" رفضت توزيع أفلامها في دور العرض بفرنسا، وبالتالي ستُمنع من المنافسة في الحدث العالمي "مهرجان كان"، والذي يستمر 12 يوما، فكيف تصل إلى أفلام "نيتفليك" السرية؟



لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد للغوص في عالم (نتفليكس العميق) بل أن الأمر هو ببساطة تغيير رقم رابط التصنيف الذي عادة ما يكون على الشكل التالي netflix.com/browse/genre/6796، وقم باستبدال الأرقام في النهاية بزيادة أو نقصان لتكتشف المزيد من التصنيفات التي قد لا تكون معروضة ضمن التصنيفات الأساسية في الصفحة الرئيسية..

اقرأ أيضا:

"نتفليكس" تنهي مسلسلا أمريكيا بعد إعتراف خطر لـ"كيفن سبيسي"



