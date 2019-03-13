واتساب تحظُر التطبيقات غير الرسمية.. لهذا الهدف!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (whatsapp)

أعلنت خدمة التراسل الفوري العالمية "واتساب" أنها سوف تحظر “مؤقتًا” كل من يستخدم تطبيق واتساب غير تطبيقها الرسمي.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة الى دفع المستخدمين إلى تجنب استخدام التطبيقات الخارجية التي تجذبهم لما فيها من مزايا قد لا توجد في تطبيق واتساب.

وأشارت الشركة، المملوكة لشركة فيسبوك، في صفحة الأسئلة والأجوبة على موقعها: “إن تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك “محظور مؤقتًا”، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير مدعوم من واتساب بدلاً من تطبيق واتساب الرسمي. إن كانت هذه هي الحالة، يجب عليك تنزيل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام واتساب”. وأضافت "أن التطبيقات غير المدعومة ، مثل واتساب بلس WhatsApp Plus، هي إصدارات معدلة من واتساب. ويتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بواتساب. ولا يدعم واتساب تطبيقات الطرف الثالث هذه لأنه لا يمكننا التحقق من صحة ممارسات الأمان الخاصة بهم”.

ومن أجل تجنب الوقوع في هذا الحظر، يجب على المستخدمين الانتقال إلى التطبيق الرسمي ليعود كل شيء كما كان.

وتجدر الاشارة الى أنه من غير الواضح متى بدأت واتساب في حظر الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات معدلة، ولكن مستخدمي تلك التطبيقات بدأ يحذرون بعضهم على موقعي وتويتر وريديت في الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة: elbalad140

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