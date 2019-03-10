ناسا تنشر صور عالية الدقة لطائرتين تخترقان حاجز الصوت! (صور)

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة (ناسا)

ضمن الأبحاث الرامية لتطوير طائرات قادرة على اختراق جدار الصوت من دون إحداث انفجار صوتي،نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوراً عالية الدقة التقطتها للمرة الأولى لموجات صدمة ناتجة عن اختراق طائرتين أسرع من الصوت.

وتحدث موجات الصدمة بعدما تتخطى الطائرة سرعة الصوت (قرابة 1225 كيلومتراً في الساعة). ويتغير ضغط الهواء بسرعة، ما يؤدي إلى انفجار صوتي.

كما أن الانفجارات الصوتية الناتجة عن الطائرات تثير ضجة تتجاوز مضايقة الأشخاص إلى إلحاق أضرار بالزجاج وربما تتسبب في كسر النوافذ.

وانطلقت طائرتان من طراز "تي-38" من مركز "نيل ايه. أرمسترونغ فلايت ريسيرتش سنتر" البحثي في صحراء موهافي في كاليفورنيا وحلقّتا معاً بفاصل تسعة أمتار فقط.

وقال ناطق باسم "ناسا" إنه "تم تكليف طائرة ثالثة تصوير بواسطة تقنيات متقدّمة جداً، موجات الصدمة الناجمة عن الطائرتين اللتين اجتازتا حاجز الصوت جنباً إلى جنب تقريباً."

ويعتبر التقاط صور مفصّلة لهذه الدرجة أساسياً لتطوير طائرة "اكس-59" التجريبية التي تأمل ناسا بأن تخترق جدار الصوت مع إحداث هدير بسيط.

ونُشرت الصور الملتقطة في ديسمبر الماضي، في الخامس من مارس الجاري.

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