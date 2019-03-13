سامسونغ تطلق هاتفها الجديد في ماليزيا.. باحتفال غريب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (aitnews)

في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلقت شركة سامسونغ في ماليزيا 10 وحدات من الهاتف الجديد "غالاكسي إس 10" Galaxy S10، في السماء لتصل إلى ارتفاع تجاوز الـ25 كيلومتراً مع التقاط صور للأرض من ذلك الارتفاع.

وفي التفاصيل، فقد قررت سامسونج احتفالًا بطرح هذا الاصدار الجديد أن تضع "سامسونج ماليزيا" 10 هواتف Galaxy S10 في مقصورة مربوطة ببالون ليرتفع البالون إلى ارتفاع 80,000 قدم في سماء ماليزيا. وارتفع الهاتف، الذي التقط صوراً من ذلك العلو، إلى مستوى يمكن التمييز بين نهار الأرض وظلام الفضاء.

ولإضفاء نوع من المتعة والتشويق، طلبت سامسونغ من أعضاء متجرها الذين حضروا الإطلاق، التنبؤ بالمكان الذي سيهبط به كل من الهواتف الـ10 عند عودتها إلى الأرض.

وكان على المشاركين تحديد الموقع على الخريطة، وفي حال هبط الهاتف في أقرب مكان للموقع المتنبأ به، فإن المتنبئ سيفوز بهاتف Galaxy S10.

يُذكر أنها المرة الأولى التي تقوم فيها شركة لصناعة الهواتف الذكية بشيء مثل هذا في ماليزيا.

مصدر الصورة: Crisp Network

للمزيد:

دراسة: هكذا يمكن للشركات رفع انتاجية العمل!

للمسافرين.. إليكم هذه الميزات الجديدة من "غوغل"