خبراء يحذرون من تعطل أنظمة تحديد المواقع

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قال خبير في أمن المعلومات إنه من الممكن تعطيل أنظمة GPS الشهر المقبل بسبب خطأ في تقويم الكمبيوتر. وخلال مؤتمر الأمن RSA 2019 بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية هذا الأسبوع تم التحذير من فشل أنظمة تحديد المواقع القديمة، الأمر الذي قد يؤثر على أنظمة الملاحة العالمية في الطائرات والسفن والقطارات القديمة.. وقد تتأثر الأسواق المالية وشركات توليد الطاقة وخدمات الطوارئ وأنظمة التحكم الصناعية، وكذلك شبكات الاتصالات الثابتة والخلوية.



وكان هناك توقع مماثل، أُطلق عليه اسم "Y2K"، في عام 1999 عندما كان العالم يشعر بالقلق من توقف الكمبيوتر الوشيك.

وقال بيل مالك، نائب رئيس تريند مايكرو، وهي شركة تايوانية متعددة الجنسيات للأمن والدفاع، إنه لن يسافر في 6 أبريل ويقارن بين التنبؤ بظرف عام 1999، لكنه يشير إلى أن الأمور قد تكون أسوأ هذه المرة.

وقال: "ستكون التأثيرات أكثر انتشاراً لأن الكثير من الأنظمة الأخرى قد دمجت نظام تحديد المواقع العالمي في عملياتها".

تقوم الموانئ بتحميل وتفريغ الحاويات تلقائياً، باستخدام نظام تحديد المواقع لتوجيه الرافعات."

وتتضمن أنظمة السلامة العامة أنظمة GPS، مثل أنظمة مراقبة حركة المرور للجسور.

قبل عشرين عاماً كانت هذه الروابط بدائية.. لكنها الآن جزء لا يتجزأ، لذلك فإن أي تأثير الآن سيكون أكبر بكثير.

وأصدرت الحكومات تحذيرات لقطاعات الدولة والقطاع الخاص لتحديث التكنولوجيا الخاصة بنظام تحديد المواقع.

في حين أن أنظمة الملاحة في السفن القديمة والطائرات قد تتأثر من المتوقع أن تكون الهواتف المحمولة جيدة.

على الرغم من هذه التنبؤات المقلقة، تقول الشركة إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انتقال: "نظراً لأن هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها تغيير في نظام تحديد المواقع العالمي، فستكون العديد من الشركات المصنعة على دراية به مقدماً وستستمر المستقبِلات الأحدث عبر تجاوز تاريخ التمديد بدون قضية.

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