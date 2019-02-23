علماء يكتشفون تياراً جديداً على الشمس.. ما علاقة الضفدع؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصّلت مجموعة من علماء الفلك إلى نتائج جديدة تتعلق بتيارٍ على الشمس يسمى بـ"الصدمة الزائفة". وبحسب العلماء، فإنّ هذا التيار يخرج من مناطق ذات مجال مغناطيسي مكثّف، ويتكوّن من البلازما فقط".

وأشار العلماء إلى أنّ "هذه التيارات تحميل كمية كبيرة من الطاقة لتسخين الطبقة الخارجية للغلاف الجوي، وهي تظهر نتيجة عودة الإتصالات المغناطيسي بعد انقطاع خطوط القوة في البلازما، كما أنها تعود لتلتحم بشكلٍ مختلف من جديد".

وخلال دراستهم، عمد الباحثون إلى تحليل بيانات حصلوا عليها بمساعدة جهاز "ناسا" الفضائي "IRIS" المخصص لدراسة الشمس. وأثناء ذلك، فإنهم لاحظوا تدفق تيارات طويلة من البقع الشمسية، وهي مناطق باردة نسبياً على سطح الشمس ذات مجال مغناطيسي نشط جداً، بحسب ما أورد موقع "Phys.org".

وكشف العلماء أنّ "طول هذه التيارات يصل إلى 5 آلاف كيلومتر وهي سميكة في مقدمتها، الامر الذي يجعلها تشبه الشرغوف، أي فرخ الضفدع.

مصدر الصورة: iDNES.cz

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